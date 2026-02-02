Bolivia conquista la CAF: 3.100 millones de dólares para educación, energía y turismo

Bolivia marcó una presencia estratégica en el Foro Económico Internacional de la CAF celebrado en Panamá, donde el presidente de nuestro país, Rodrigo Paz, presentó un plan de rescate ante líderes globales. Durante el encuentro, Paz aseguró que "las ideologías no dan de comer" y destacó que el país entra ahora a paso firme en el escenario económico mundial.

Mandatarios en la foto oficial del evento.

El mandatario concretó un financiamiento de 3.100 millones de dólares con el Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe para sectores críticos de la economía nacional. Este paquete de inversión se enfocará en cuatro áreas fundamentales: energías renovables, educación, medio ambiente y el fortalecimiento del sector turístico.

En el ámbito diplomático, el encuentro con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, permitió proyectar una integración comercial más robusta entre ambas naciones.

Paz ofreció los puertos y la hidrovía boliviana como alternativa logística, mientras Kast afirmó que "el comercio entre Bolivia y Chile es muy fuerte y queremos potenciarlo para construir futuro".

Rodrigo Paz y su homólogo chileno.

La agenda bilateral se extendió hacia Brasil, donde el presidente Lula da Silva invitó formalmente a la delegación boliviana para profundizar el intercambio comercial y combatir el crimen organizado. El mandatario boliviano reconoció que Brasil es una potencia vecina que históricamente fue ignorada, limitando la relación previa únicamente a la venta de gas natural.

Lula Da Silva hizo la invitación a una reunión en Brasil para profundizar en temas de intercambio comercial.

El sector privado también tuvo un rol protagónico mediante la participación de empresarios nacionales en ruedas de negocios y un pabellón de exhibición sectorial.

Jean Pierre Antelo, presidente de CAINCO, subrayó “la importancia de trabajar con el sector público para dejar de ser solo exportadores de materia prima y apostar por servicios de valor agregado”.

Foto: Red Uno.

Finalmente, el presidente de la CAF, Sergio Díaz, resaltó el potencial de la región como la despensa del planeta y proveedora clave de minerales para la transición energética. El foro concluyó con una visión de unidad regional, donde Bolivia busca reinsertarse en los mercados internacionales mediante una gestión razonable que priorice el empleo y la dignidad.

Mira la programación en Red Uno Play