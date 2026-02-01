¿Terminaron las vacaciones y debes volver por tierra? Así están las carreteras este domingo en Bolivia

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, publicó el reporte actualizado de transitabilidad para la jornada de hoy. Con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios en los 83 tramos de la Red Vial Fundamental, la institución detalló las condiciones de circulación en los principales departamentos del país.

Rutas con restricciones horarias

Varios tramos presentan restricción vehicular debido a trabajos de mantenimiento o evaluaciones técnicas:

Cochabamba (Llavini – Bombeo): Se aplican cortes de vía de 07:00 a 11:30 y de 13:00 a 17:30.

Tarija (Itacua – La Central): Existen cuatro periodos de corte durante el día: de 07:00 a 09:30, de 10:30 a 12:00, de 13:30 a 15:30 y de 16:30 a 18:00.

La Paz (Puente Chaco – Puente Villa): Restricción vehicular de lunes a sábado (08:00-12:00 y 13:00-18:00) y domingos o feriados de 08:00 a 13:00.

Beni (Santo Domingo – Monte Grande): El tramo se encuentra bajo restricción mientras el trazo permanece en evaluación.

Tramos transitables con desvíos

En otras regiones, la circulación es posible pero requiere precaución debido a obras de infraestructura:

La Paz (Patamanta – Huarina): Se habilitó un desvío de ida y vuelta por la rehabilitación del Puente Corqueamaya.

Santa Cruz: El tramo San Germán (Puente Ichilo) presenta desvíos por el par vial nuevo. Asimismo, en la ruta Bermejo – La Angostura , se circula por un solo carril debido a hundimientos de plataforma.

Pando (Km 185 – La Floresta): Se recomienda circular con precaución por los desvíos habilitados en esta zona en construcción.

La ABC recuerda a la población que puede mantenerse informada en tiempo real a través de su página web oficial (transitabilidad.abc.gob.bo) o reportar cualquier emergencia mediante la línea de WhatsApp 71219232.

