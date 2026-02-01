El casting que nadie esperaba: Alejandro Serrate también probó suerte en Red Uno

Una jornada cargada de emoción, risas y mucho talento se vivió este sábado 31 de enero durante el Gran Casting de Red Uno en la ciudad de Santa Cruz. Desde muy temprano, cientos de jóvenes se dieron cita en la calle Fortín Toledo para esperar su turno y demostrar que tienen lo necesario para brillar en el escenario.

El casting no solo reunió a participantes cruceños, sino también a aspirantes que llegaron desde distintos puntos del país, reflejando el alcance nacional del programa y las ganas de los jóvenes de cumplir sus sueños artísticos.

Sin embargo, uno de los momentos más inesperados y celebrados del día lo protagonizó Alejandro Serrate, conocido presentador del programa Sabores Bolivianos, quien no resistió la tentación de vivir la experiencia desde el otro lado y se presentó como aspirante.

Con carisma, energía y “puro sentimiento”, Serrate subió al escenario y logró lo impensado: poner de pie a Tito Larenti, quien terminó bailando junto a él, desatando aplausos, risas y ovaciones entre el público y el equipo presente.

La escena se convirtió rápidamente en uno de los instantes más memorables del casting, demostrando que el Gran Casting de Red Uno no solo descubre talento, sino que también regala momentos únicos que conectan con la gente.

Mira la programación en Red Uno Play