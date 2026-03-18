Hallan pasadizo secreto en la mansión donde capturaron a Sebastián Marset

En un operativo de alta precisión ejecutado a las 02:20 de la madrugada, la Policía Boliviana irrumpió en la mansión de Sebastián Marset en el barrio Las Palmas, descubriendo un pasadizo secreto que conectaba con una vivienda posterior. El general primero Mirko Antonio Sokol Saravia confirmó que este espacio era clave para la seguridad del uruguayo.

“Probablemente, después del operativo, es posible que hubiera habido en la casa posterior gente que fue sorprendida también por el operativo, que no se percató de que entramos y sacamos a Marset. Es posible que inmediatamente hayan abandonado la casa y hayan escapado”, explicó sobre el equipo de seguridad del uruguayo que estaba en la casa contigua.

El comandante reveló que, pese a las sospechas de una filtración de información que casi provoca el aborto de la misión, el factor sorpresa fue total. "Marset ha sido sorprendido; él no se ha entregado, se encontraba en su cama durmiendo", detalló la autoridad sobre el momento exacto de la detención.

El general destacó que el "meganarco" solía desplazarse hacia Paraguay utilizando una avioneta que actualmente se encuentra bajo custodia policial. Esta logística aérea, sumada a su capacidad para obtener identidades múltiples, lo convirtió en uno de los objetivos más esquivos de la región hasta este viernes 13 de marzo.

Visiblemente satisfecho con el resultado, Sokol Saravia enfatizó que el capturado subestimó la determinación de las fuerzas de seguridad bolivianas tras su reciente cambio de mando. "El mayor error de Marset fue no tomar en serio que Bolivia ya no será el patio trasero de las organizaciones criminales", sentenció el jefe policial.

Actualmente, el uruguayo de 34 años se encuentra bajo custodia en Estados Unidos tras una operación que aún no ha sido nombrada oficialmente pero que ya se considera histórica. La caída del capo marca un hito en la lucha contra el narcotráfico transnacional en el Cono Sur.

Fuente: abc.com.py

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