¡Atención Blooming! River goleó a Belgrano

A pocos días de su estreno internacional, River Plate demostró que atraviesa un gran momento futbolístico tras golear 3-0 al Club Atlético Belgrano por el grupo B del Torneo Apertura argentino. El equipo dirigido por Eduardo Coudet sumó su cuarta victoria consecutiva y llegará encendido al choque frente a Blooming.

El encuentro tuvo como gran figura a Tomás Galván, autor de un doblete, mientras que Facundo Colidio completó la goleada. El “Millonario” dominó el partido desde la posesión del balón, generando múltiples ocasiones de peligro, con Sebastián Driussi como uno de los más incisivos en ataque.

El primer tanto llegó a los 35 minutos del primer tiempo, cuando Galván aprovechó un rebote tras una jugada generada por Driussi. Ya en el complemento, Colidio amplió la ventaja de cabeza a los 12 minutos, poniendo fin a una larga sequía goleadora. Sobre el cierre, nuevamente Galván selló el 3-0 tras una gran asistencia de Aníbal Moreno.

Con este resultado, River escaló al segundo lugar de la zona B con 23 puntos, consolidando su buen presente. Por su parte, Belgrano quedó quinto con 19 unidades y perdió terreno en la tabla.

Ahora, el equipo argentino pondrá la mira en su viaje a Bolivia, donde enfrentará a Blooming este miércoles a las 20:30 en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, en un duelo que genera expectativa en la “academia” cruceña.

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