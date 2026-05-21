“Un león no puede quedarse quieto”: el emotivo adiós de Endrick al Lyon

El futbolista brasileño se despidió del club francés con un mensaje cargado de emoción tras una etapa marcada por la superación personal y un gran rendimiento dentro del campo.

“En los últimos meses he vivido una situación que ningún deportista debería afrontar, pero decidí que no iba a matar a ningún león. Decidí convertirme en uno”, expresó Endrick en una publicación que rápidamente conmovió a los aficionados del Lyon y del fútbol internacional.

El atacante aseguró que durante su estadía en el club encontró la fuerza necesaria para salir adelante después de atravesar momentos difíciles.

“Los meses de angustia dieron paso a meses de alegría, victorias, pero también de aprendizaje”, escribió el brasileño, dejando en claro que esta experiencia transformó su carrera y su vida.

Además, Endrick explicó que su salida responde a la necesidad de seguir creciendo profesionalmente.

“Lamentablemente, aunque sea más fuerte, un león no puede quedarse quieto. Ahora debo partir y emprender un viaje de regreso mucho más largo, porque me voy con mucho más equipaje del que tenía cuando llegué”, añadió en su despedida.

El delantero deja el conjunto francés tras firmar números destacados: anotó ocho goles y repartió ocho asistencias en 21 partidos disputados, convirtiéndose en una de las piezas más importantes del equipo durante su paso por el club.

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