Di María y el zurdazo inolvidable que terminó en un golazo en el Mundial de Rusia 2018

El 30 de junio de 2018, el Kazán Arena fue escenario de uno de los partidos más emocionantes de la Copa del Mundo. La selección de Argentina se enfrentó a Francia en un encuentro cargado de intensidad, emociones y goles inolvidables. En medio de la presión francesa y con el marcador adverso, apareció la magia de Ángel Di María para cambiar momentáneamente la historia del partido.

La Albiceleste sufría ante el orden táctico y la velocidad del cuadro europeo, que se había adelantado gracias a la explosividad de Kylian Mbappé y un penal convertido por Antoine Griezmann. Sin embargo, a los 41 minutos llegó una verdadera obra maestra. La jugada nació en los pies de Éver Banega, quien observó el cierre defensivo francés y abrió el juego hacia la izquierda. Allí apareció Di María completamente libre para sacar un zurdazo impresionante desde fuera del área y clavar el balón en el ángulo, firmando así uno de los goles eternos de los Mundiales.

En ese entonces, Argentina llegaba golpeada tras una fase de grupos muy complicada. El equipo dirigido por Jorge Sampaoli apenas logró clasificar luego de empatar con Islandia, caer ante Croacia y vencer a Nigeria en la última fecha. Francia, por su parte, arribó como una de las selecciones más sólidas y candidatas al título gracias a su juventud y poder ofensivo.

El partido terminó con victoria francesa por 4-3 en una batalla inolvidable. Di María y Gabriel Mercado llegaron a poner arriba a Argentina, pero Francia reaccionó con un gol memorable de Benjamin Pavard y un doblete de Mbappé, quien terminó siendo la gran figura de la noche. A pesar de la eliminación sudamericana, el gol del “Fideo” quedó grabado para siempre en la memoria de los aficionados del fútbol.

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