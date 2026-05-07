Goles eternos: el día que Italia derrumbó a Argentina con un gol para la historia

La selección italiana derrotó 2-1 a Argentina en el Mundial de España 1982 con una actuación contundente y uno de los goles más recordados del torneo, convertido por Antonio Cabrini en una jugada colectiva que quedó grabada en la historia de las Copas del Mundo.

En la segunda fase de grupos del Mundial de 1982, Italia enfrentó a la vigente campeona del mundo, Argentina, en un duelo que terminó mostrando la eficacia y el juego simple del conjunto europeo. La “Azzurra” dominó gran parte del compromiso con transiciones rápidas y movimientos coordinados que desbordaron constantemente a la defensa albiceleste.

Fue en ese contexto que llegó una de las acciones más memorables del campeonato. Italia movió el balón con fluidez, mientras todos sus jugadores se desplazaban en bloque buscando espacios. La pelota recorrió el área argentina y por el sector izquierdo apareció el lateral de la Juventus, Antonio Cabrini, quien se proyectó con decisión absoluta para definir y marcar un gol histórico que amplió la ventaja italiana.

Aquel tanto terminó siendo clave para sellar la superioridad de Italia en un partido decisivo que concluyó 2-1. La selección europea continuó su camino hasta conquistar el título mundial tras vencer a Alemania Federal en la final y levantar su tercera Copa del Mundo.

Argentina, dirigida por César Luis Menotti y liderada por Diego Armando Maradona, no pudo defender el título conseguido en 1978 y quedó eliminada en la segunda fase del torneo luego de caer ante Italia y Brasil. Pese a contar con grandes figuras, el combinado sudamericano no logró repetir la campaña que lo había llevado a la gloria cuatro años antes.

El gol de Cabrini permanece hasta hoy como una de las anotaciones eternas de los mundiales, símbolo del fútbol colectivo y efectivo que llevó a Italia a la cima del planeta en España 1982.

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