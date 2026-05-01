Jugada imposible: Así fue el último gol de Maradona en una Copa del Mundo

En el Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos 1994, la Selección de Argentina dejó una de las jugadas más recordadas de su historia en el debut de la fase de grupos. Fue ante Selección de Grecia en un partido disputado en Boston.

Corría el minuto 60 cuando una secuencia de pases precisos entre Fernando Redondo y Claudio Caniggia terminó en los pies de Diego Armando Maradona. El ‘10’, en su cuarta Copa del Mundo, sacó un zurdazo potente que se clavó en el ángulo, sellando una obra colectiva que quedó inmortalizada.

Aquel partido terminó con una contundente victoria de Argentina por 4-0, con goles de Batistuta (3) y Maradona. El equipo albiceleste avanzó como líder de su grupo, pero su camino se vio golpeado tras la salida de Maradona del torneo, quedando eliminado en octavos de final ante Rumania.

Cabe destacar que este tanto fue el último de Maradona en una Copa del Mundo.

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