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Policial

Autopsia confirma cuatro impactos de bala en el cuerpo del decano del Tribunal Agroambiental

La autopsia legal determinó que Víctor H. Claure murió por un shock hipovolémico tras recibir cuatro impactos de bala. La Policía continúa investigando el crimen.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

01/05/2026 6:23

Autopsia confirma cuatro balazos al decano del Tribunal Agroambiental
Santa Cruz, Bolivia

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La autopsia legal practicada al cuerpo de Víctor H. Claure, decano del Tribunal Agroambiental, confirmó que la víctima recibió cuatro impactos de bala en distintas partes del cuerpo, heridas que le provocaron la muerte.

La fiscal Yolanda Aguilera informó que uno de los disparos ingresó por el tórax y otros comprometieron los brazos, generando un trauma toracoabdominal y posteriormente un shock hipovolémico fatal.

“Se ha podido establecer que han sido cuatro los impactos de bala que recibió el cuerpo de la víctima”, señaló la autoridad, quien agregó que el informe oficial completo será emitido en las próximas horas.

Mientras continúan las investigaciones para esclarecer el crimen, el cuerpo permanece en la morgue judicial a la espera de la llegada de la esposa del magistrado, quien se trasladó desde Cochabamba hasta Santa Cruz de la Sierra para realizar el retiro de los restos mortales.

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