Caen dos presuntos atracadores vinculados al robo violento a una madre y su bebé en Santa Cruz

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) aprehendió a dos presuntos delincuentes vinculados a un violento atraco ocurrido en la zona de la Radial 10, en Santa Cruz, donde una madre que viajaba junto a su bebé fue víctima del robo de su celular y posteriormente sufrió agresiones.

De acuerdo con el informe policial, el hecho se registró al interior de un micro del transporte público, donde los sujetos le sustrajeron el teléfono móvil a la mujer. Tras percatarse del robo, la víctima decidió seguir a los sospechosos a bordo de un taxi de servicio público.

“El día de ayer se ha tomado conocimiento de un hecho de robo de celular en un micro del transporte público en la Radial 10. La mujer logra seguir a los antisociales en un taxi; sin embargo, en este interín son agredidos por los autores, quienes incluso rompieron el parabrisas del motorizado luego de devolver el celular sustraído”, informó el director de la Felcc, coronel Jhonny Coca.

Tras la denuncia, efectivos policiales activaron un operativo en las inmediaciones del lugar y lograron capturar a dos personas presuntamente implicadas en el hecho. Ambos fueron trasladados a dependencias policiales y permanecen en celdas a la espera de su audiencia cautelar.

Durante la intervención, la Policía secuestró un arma de fogueo que era utilizada por uno de los sospechosos para intimidar a sus víctimas durante los atracos.

“A una de estas personas se le logró secuestrar un arma de fuego de fogueo con la cual intimidaba a sus víctimas, haciendo aparentar que era un arma real para cometer los robos de manera violenta”, agregó la autoridad policial.

Las investigaciones continúan para determinar si los aprehendidos están involucrados en otros hechos delictivos registrados en la capital cruceña.

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