Detienen a tres personas por presunta adulteración de gas en Senkata

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, coronel Henry Pinto, informó sobre la detención de tres personas durante un operativo en la planta de Senkata, vinculadas a presuntas irregularidades en la manipulación de garrafas de gas licuado de petróleo (GLP).

Según explicó Pinto, el Ministerio Público imputó a los tres por dos delitos, calificados como concusión y cohecho pasivo. Entre los detenidos se encuentran dos conductores de camiones repartidores de gas y una funcionaria de la planta de YPFB.

“Ya de los tres aprendidos, dos son conductores de los camiones gaseros y una funcionaria de JPFD. Para lo cual se ha solicitado seis meses de detención preventiva”, indicó el coronel.

Precintos de seguridad

El operativo reveló que los imputados fueron encontrados con más de 400 precintos de seguridad, y de acuerdo con la investigación preliminar, presuntamente descargaban parte del contenido de las garrafas a otras vacías para su reventa, poniendo en riesgo la seguridad y el mercado legal de GLP.

La Fiscalía solicitó que los tres sean remitidos al penal de San Pedro mientras se desarrolla la audiencia cautelar, y según el informe policial, la cantidad total de precintos involucrados en la acción directa asciende a 468 unidades.

El coronel Pinto destacó que el caso se encuentra en investigación y que se continuará con las diligencias para determinar responsabilidades y evitar que prácticas similares afecten a la ciudadanía y la distribución legal del gas.

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