Convoy de cisternas sale de Senkata para abastecer combustible en La Paz

Un convoy de 30 cisternas partió desde la planta de Senkata rumbo a la sede de gobierno para garantizar el abastecimiento de combustible en estaciones de servicio, escoltado por efectivos policiales.

En el marco del operativo “Corredor Humanitario”, un fuerte contingente policial y militar escolta esta madrugada un convoy de 30 cisternas que salen desde la planta de Senkata hacia la ciudad de La Paz, con el fin de abastecer estaciones de servicio tras semanas de bloqueos que interrumpieron la distribución de combustibles.

Policias y Militares

El convoy forma parte del despliegue conjunto de la Policía y las Fuerzas Armadas que intervienen en las rutas principales de La Paz y El Alto, asegurando corredores humanitarios y rutas de emergencia para el paso de ambulancias, transporte escolar, alimentos y oxígeno medicinal.

Desbloqueo pacífico

La operación se realiza de manera pacífica y coordinada, priorizando la seguridad de los trabajadores del transporte de combustible y el respeto a la ciudadanía, mientras se busca normalizar la circulación y restablecer los servicios esenciales.

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