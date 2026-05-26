En medio de bloqueos, YPFB desde Senkata despacha Gasolina y GLP

Se cumple el día 26 de bloqueo en el departamento de La Paz, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos informó que este martes despachará 1.100.000 litros de gasolina y 50.000 garrafas de Gas Licuado de Petróleo para abastecer a las ciudades de La Paz y El Alto. La distribución estará a cargo del Distrito Comercial La Paz y forma parte de la programación del Comité de Producción y Demanda.

YPFB señaló que, debido a los bloqueos en los accesos principales al departamento, el ingreso de camiones cisterna a la Planta Senkata se realiza de manera limitada mediante vías operativas alternas. Esta situación restringe el abastecimiento normal de combustibles líquidos a las estaciones de servicio.

Pide comprensión

La estatal pidió comprensión a la población y aseguró que se aplican medidas operativas temporales para optimizar la distribución de los volúmenes disponibles y garantizar un abastecimiento ordenado.

YPFB también destacó el trabajo del personal operativo de la Planta Senkata y de la Planta de Engarrafado de GLP, que mantienen operaciones ininterrumpidas pese a las condiciones complejas generadas por los bloqueos.

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