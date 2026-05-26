El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informó que la Ley de Alivio Tributario beneficiará a más de 82.000 pequeños contribuyentes con deudas menores a Bs 10 millones, como parte de una política orientada a reducir la carga económica generada por multas y recargos acumulados.

La cartera de Estado explicó que el objetivo de la medida es mitigar el impacto de las deudas tributarias que, con el paso de los años, se incrementaron considerablemente debido a intereses, mantenimiento de valor y sanciones administrativas.

“Cerca de 82 mil contribuyentes que hoy tienen deudas menores a Bs 10 millones”, señaló el ministro de Economía, Gabriel Espinoza.

Alcances de la normativa

Asimismo, precisó que cuando se habla de deuda tributaria se contempla no solo el tributo omitido, sino también multas, intereses y actualización monetaria, factores que elevaron significativamente montos originalmente reducidos.

Como ejemplo, se explicó que una deuda fiscalizada correspondiente a gestiones pasadas, inicialmente de Bs 1.200, Bs 1.500 o Bs 2.000, actualmente podría alcanzar incluso los Bs 250.000 debido a la acumulación de recargos.

Desde el Ministerio de Economía se sostuvo que el límite establecido está diseñado principalmente para favorecer a pequeños contribuyentes y evitar que obligaciones tributarias acumuladas se conviertan en una carga insostenible para familias y unidades productivas.

La institución remarcó que esta política busca consolidar un sistema tributario que acompañe a quienes trabajan y producen, incentivando el crecimiento económico y brindando un alivio concreto en un contexto de dificultades económicas.

Con información del Ministerio de Economía

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