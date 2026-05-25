Largas filas por pollo y huevo reflejan preocupación por abastecimiento en La Paz

La crisis de abastecimiento continúa golpeando a los mercados paceños. Este martes, largas filas se registraron en la zona de la Garita de Lima, donde decenas de amas de casa y familias acudieron desde tempranas horas para comprar carne de pollo, maples de huevo y otros productos de primera necesidad.

En la calle Tarapacá, a pocos pasos de la plaza Garita de Lima, la aglomeración de personas se hizo evidente, con filas que daban vuelta la cuadra ante la alta demanda y la preocupación por posibles incrementos de precio y escasez.

Según se observó en el lugar, no solo se formaron filas para adquirir pollo y huevo, sino también para la compra de embutidos y carnes frías, productos que se han convertido en alternativa para quienes no logran acceder a otros alimentos esenciales.

Comerciantes y compradores atribuyen esta situación a los 25 días de conflicto y bloqueos carreteros que afectan la llegada regular de productos a la sede de gobierno, generando incertidumbre entre la población y una creciente presión sobre los centros de abasto.

La preocupación aumenta entre las familias paceñas, que buscan garantizar el abastecimiento de alimentos en medio de una coyuntura marcada por restricciones en el transporte y dificultades en la distribución de productos de la canasta familiar.

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