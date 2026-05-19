Escasez y alza de precios por bloqueos golpean a familias en La Paz

Los bloqueos y protestas que afectan a La Paz y El Alto comienzan a mostrar una de sus consecuencias más severas: la escasez creciente de alimentos en mercados y centros de abasto. Lo que inicialmente fue una dificultad en la distribución de productos se transformó en una crisis que ya impacta directamente en la alimentación diaria de miles de familias.

Un recorrido por mercados paceños y alteños evidenció un deterioro acelerado del abastecimiento. Productos que antes eran comunes y accesibles prácticamente desaparecieron o alcanzaron precios considerados inalcanzables para muchos hogares.

Precio de verduras

La venta de verduras cambió de modalidad debido a la escasez. La zanahoria, que anteriormente se comercializaba en pequeñas cantidades económicas, ahora se vende en “cuartitas” que llegan hasta Bs 40. El nabo alcanza Bs 30 por una porción similar y otros productos siguen la misma tendencia.

Foto: Amas de casa buscan alternativas en precios para abastecerse de la canasta familiar. APG.

El tomate también registró uno de los incrementos más notorios. Hace pocas semanas se encontraba entre Bs 2,50 y Bs 3 la libra; actualmente se comercializa entre Bs 7 y Bs 8, mientras que incluso el tomate aplastado alcanza Bs 5.

Productos cárnicos y huevo alcanzan precios insostenibles

El huevo, convertido en una alternativa frente a la falta de carne y pollo, también elevó considerablemente su costo. En algunos sectores de La Paz el maple llegó a venderse hasta en Bs 50.

Foto: Puestos de mercado donde se comercializaba productos cárnicos están cerrados. APG.

La situación obligó a comerciantes a reducir operaciones e incluso cerrar temporalmente algunos puestos. Una vendedora explicó el impacto que enfrenta el comercio: “La gente lo ve caro y no compra. Entonces perdemos. Mejor ya no traer”.

Familias de otros departamentos envían productos a La Paz

La escasez alcanzó niveles que impulsaron a familias de otros departamentos a enviar alimentos por vía aérea hacia La Paz y El Alto. En aeropuertos de Cochabamba y Santa Cruz se registraron largas filas de personas que intentaban despachar carne, verduras y otros productos para sus familiares.

“Estoy mandando verduras a La Paz porque allá no se encuentra para alimentarse”, relató una persona mientras aguardaba el envío de encomiendas.

Otra ciudadana resumió la situación con preocupación: “No hay pollo, carne ni verduras por eso estoy enviando”.

Foto: Inmediaciones del Mercado Rodríguez, que paralizó su actividad ante la escasez de productos para la venta. APG.

La presión aumenta en La Paz y El Alto. Con alimentos cada vez más escasos, precios en ascenso y servicios esenciales afectados, la población enfrenta una crisis que deja de ser solo política o social y comienza a impactar de manera directa en la vida cotidiana de miles de familias.

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