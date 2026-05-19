Aprehenden a dos implicados en brutal agresión a policías en La Paz

Las investigaciones por los hechos de violencia registrados durante las movilizaciones en La Paz comenzaron a tener resultados. La Policía aprehendió a las dos personas señaladas como responsables de la agresión contra efectivos policiales que fueron brutalmente atacados mientras cumplían funciones de resguardo en una estación del teleférico.

El comandante general de la Policía, Mirko Sokol, confirmó que ambos implicados ya se encuentran bajo custodia y enfrentan los procesos judiciales de tentativa de homicidio y de asesinato por completo.

El caso está relacionado con las agresiones sufridas por policías que acudieron a intervenir durante los disturbios registrados en inmediaciones de una estación del teleférico, donde grupos violentos atacaron a los uniformados.

“Estaban yendo precisamente a defender los desmanes que se estaban cometiendo en una estación del teleférico”, explicó Sokol.

Efecitos policiales heridos

La Policía reportó un total de 11 efectivos heridos durante la jornada de violencia; sin embargo, dos casos permanecen bajo especial seguimiento médico debido a la gravedad de las lesiones.

Uno de los uniformados internados es un capitán cuyo estado fue calificado como crítico. El segundo caso corresponde a un suboficial que permanece en intervención médica especializada debido a lesiones severas en el rostro y los ojos. El mismo, según se informó, tiene una alta probabilidad de perder la visión en uno de sus ojos a raíz de los golpes que recibió.

La Policía aseguró que las investigaciones continúan y no descarta nuevas aprehensiones relacionadas con los hechos violentos registrados durante la jornada de conflicto en la sede de Gobierno.

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