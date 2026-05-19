Medios internacionales ponen la mirada en los conflictos y bloqueos en Bolivia

Las protestas, bloqueos y movilizaciones que se registran en Bolivia desde hace más de dos semanas comenzaron a captar la atención de medios internacionales, que reflejan el incremento de la tensión social y política en distintas regiones del país.

El conflicto se desarrolla en medio de un paro general indefinido convocado por la Central Obrera Boliviana (COB) el pasado 1 de mayo, al que posteriormente se sumaron marchas, bloqueos de carreteras y enfrentamientos con la Policía.

Durante los últimos días, la situación escaló con protestas en distintas ciudades, especialmente en La Paz, donde se registraron disturbios, daños a infraestructura pública y enfrentamientos entre manifestantes y efectivos policiales.

Así lo refleja la prensa internacional

Infobae

El medio argentino destacó la denuncia del Gobierno boliviano sobre la supuesta presencia de grupos armados infiltrados en las protestas contra el presidente Rodrigo Paz.

Según la publicación, las autoridades investigan además el origen de recursos económicos que estarían circulando en algunos puntos de bloqueo alrededor de la sede de Gobierno.

CNN

La cadena internacional informó que las protestas desarrolladas en La Paz derivaron en hechos de vandalismo y saqueos contra instituciones públicas y negocios privados.

Entre los lugares afectados mencionó instalaciones del Tribunal Departamental de Justicia y estaciones del sistema de teleférico.

Deutsche Welle (DW)

El medio alemán reportó disturbios y hechos violentos durante una masiva marcha contra el Gobierno boliviano, señalando que las protestas derivaron en daños y saqueos en distintos puntos de La Paz.

El País

El diario español enfocó su cobertura en las protestas impulsadas por sectores mineros y campesinos, señalando además la influencia política de Evo Morales en las movilizaciones.

La publicación también destacó los enfrentamientos entre manifestantes y la Policía mientras grupos movilizados intentaban avanzar hacia instalaciones gubernamentales.

Crece la atención internacional

La situación boliviana continúa generando repercusión fuera del país debido al impacto de los bloqueos en rutas estratégicas, el abastecimiento y la actividad económica, además de la creciente tensión política registrada durante las últimas semanas.

Mientras tanto, las autoridades mantienen operativos de control y seguimiento ante nuevas convocatorias de movilización y posibles ampliaciones de las medidas de presión.

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