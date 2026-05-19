Mapa de transitabilidad: revise las carreteras bloqueadas este martes en Bolivia

Los bloqueos instalados en La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y Potosí generan complicaciones para pasajeros, transporte pesado y conductores que permanecen varados en rutas estratégicas.
19/05/2026 9:29
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La transitabilidad en distintas carreteras del país continúa complicada este martes 19 de mayo debido a los bloqueos instalados por sectores movilizados en diferentes regiones de Bolivia.
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que actualmente existen 35 puntos de bloqueo activos en cinco departamentos, siendo La Paz la región más afectada por las interrupciones viales.
Las medidas de presión también afectan rutas en Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz, generando perjuicios para conductores, pasajeros y transporte pesado que permanece varado en varias rutas estratégicas del país.
La Paz concentra la mayor cantidad de bloqueos
En el departamento paceño, las rutas afectadas son:
Calajahuira – Pongo
Pumazani
Entre Ríos – Sapecho
Patamanta – Huarina
Achica Arriba – Calamarca
Sica Sica – Luribay
Botijlaca – Colegio Laura Lloko Lloko
San Andrés de Machaca – salida Santiago de Machaca
Nazacara
Alto Lima – Río Seco
Luribay – límite La Paz/Oruro
Salida Achiri
Patacamaya – Sica Sica
Otros departamentos afectados
Oruro
Límite Oruro – La Paz – Caihuasi
Límite Cochabamba – Oruro – Tukiña
Cruce Caihuasi – Caracollo – Ocotavi
Alcantarilla – Plaza Colquiri
Cruce Patacamaya – Cañaviri
Límite Oruro – La Paz – Curahuara
Puente río Desaguadero – límite La Paz
Entrada Ocuri – Infiernillos
Pongo – Confital
Pazña – Challapata
Cochabamba
Av. Villazón
Pojo – Trapos
Cruce Vacas
Colomi
Villa Tunari
Santa Cruz
Los Troncos – Núcleo I – San Julián
Okinawa – Puerto Banegas
Potosí
Tholopalca
Cruce Belén – límite con Oruro
Puente Muyuquiri
Cruce Turuchipa
Las autoridades recomendaron a la población revisar el estado actualizado de las carreteras antes de emprender viajes, especialmente en rutas interdepartamentales donde los bloqueos continúan activos.
También puede consultar el mapa de transitabilidad en tiempo real a través de la plataforma oficial de la ABC. https://transitabilidad.abc.gob.bo/
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