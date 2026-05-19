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Mapa de transitabilidad: revise las carreteras bloqueadas este martes en Bolivia

Los bloqueos instalados en La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz y Potosí generan complicaciones para pasajeros, transporte pesado y conductores que permanecen varados en rutas estratégicas.

Red Uno de Bolivia

19/05/2026 9:29

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La transitabilidad sigue complicada por bloqueos en cinco departamentos.
Bolivia

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La transitabilidad en distintas carreteras del país continúa complicada este martes 19 de mayo debido a los bloqueos instalados por sectores movilizados en diferentes regiones de Bolivia.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que actualmente existen 35 puntos de bloqueo activos en cinco departamentos, siendo La Paz la región más afectada por las interrupciones viales.

Las medidas de presión también afectan rutas en Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz, generando perjuicios para conductores, pasajeros y transporte pesado que permanece varado en varias rutas estratégicas del país.

La Paz concentra la mayor cantidad de bloqueos

En el departamento paceño, las rutas afectadas son:

  • Calajahuira – Pongo

  • Pumazani

  • Entre Ríos – Sapecho

  • Patamanta – Huarina

  • Achica Arriba – Calamarca

  • Sica Sica – Luribay

  • Botijlaca – Colegio Laura Lloko Lloko

  • San Andrés de Machaca – salida Santiago de Machaca

  • Nazacara

  • Alto Lima – Río Seco

  • Luribay – límite La Paz/Oruro

  • Salida Achiri

  • Patacamaya – Sica Sica

Otros departamentos afectados

Oruro

  • Límite Oruro – La Paz – Caihuasi

  • Límite Cochabamba – Oruro – Tukiña

  • Cruce Caihuasi – Caracollo – Ocotavi

  • Alcantarilla – Plaza Colquiri

  • Cruce Patacamaya – Cañaviri

  • Límite Oruro – La Paz – Curahuara

  • Puente río Desaguadero – límite La Paz

  • Entrada Ocuri – Infiernillos

  • Pongo – Confital

  • Pazña – Challapata

Cochabamba

  • Av. Villazón

  • Pojo – Trapos

  • Cruce Vacas

  • Colomi

  • Villa Tunari

Santa Cruz

  • Los Troncos – Núcleo I – San Julián

  • Okinawa – Puerto Banegas

Potosí

  • Tholopalca

  • Cruce Belén – límite con Oruro

  • Puente Muyuquiri

  • Cruce Turuchipa

Las autoridades recomendaron a la población revisar el estado actualizado de las carreteras antes de emprender viajes, especialmente en rutas interdepartamentales donde los bloqueos continúan activos.

También puede consultar el mapa de transitabilidad en tiempo real a través de la plataforma oficial de la ABC. https://transitabilidad.abc.gob.bo/

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