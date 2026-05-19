Mapa de transitabilidad: revise las carreteras bloqueadas este martes en Bolivia

La transitabilidad en distintas carreteras del país continúa complicada este martes 19 de mayo debido a los bloqueos instalados por sectores movilizados en diferentes regiones de Bolivia.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que actualmente existen 35 puntos de bloqueo activos en cinco departamentos, siendo La Paz la región más afectada por las interrupciones viales.

Las medidas de presión también afectan rutas en Oruro, Potosí, Cochabamba y Santa Cruz, generando perjuicios para conductores, pasajeros y transporte pesado que permanece varado en varias rutas estratégicas del país.

La Paz concentra la mayor cantidad de bloqueos

En el departamento paceño, las rutas afectadas son:

Calajahuira – Pongo

Pumazani

Entre Ríos – Sapecho

Patamanta – Huarina

Achica Arriba – Calamarca

Sica Sica – Luribay

Botijlaca – Colegio Laura Lloko Lloko

San Andrés de Machaca – salida Santiago de Machaca

Nazacara

Alto Lima – Río Seco

Luribay – límite La Paz/Oruro

Salida Achiri

Patacamaya – Sica Sica

Otros departamentos afectados

Oruro

Límite Oruro – La Paz – Caihuasi

Límite Cochabamba – Oruro – Tukiña

Cruce Caihuasi – Caracollo – Ocotavi

Alcantarilla – Plaza Colquiri

Cruce Patacamaya – Cañaviri

Límite Oruro – La Paz – Curahuara

Puente río Desaguadero – límite La Paz

Entrada Ocuri – Infiernillos

Pongo – Confital

Pazña – Challapata

Cochabamba

Av. Villazón

Pojo – Trapos

Cruce Vacas

Colomi

Villa Tunari

Santa Cruz

Los Troncos – Núcleo I – San Julián

Okinawa – Puerto Banegas

Potosí

Tholopalca

Cruce Belén – límite con Oruro

Puente Muyuquiri

Cruce Turuchipa

Las autoridades recomendaron a la población revisar el estado actualizado de las carreteras antes de emprender viajes, especialmente en rutas interdepartamentales donde los bloqueos continúan activos.

También puede consultar el mapa de transitabilidad en tiempo real a través de la plataforma oficial de la ABC. https://transitabilidad.abc.gob.bo/

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