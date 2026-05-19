Tome previsiones: estos son los puntos de bloqueo reportados hoy en La Paz y El Alto

La Policía Boliviana difundió un reporte actualizado hasta las 06:00 de este 19 de mayo con información sobre los principales puntos de bloqueo y las movilizaciones previstas en el departamento de La Paz, en medio de un contexto marcado por protestas y cortes de vías.

Según el informe oficial, varios sectores continúan afectados por bloqueos en rutas estratégicas del departamento. En la ciudad de El Alto se identificaron puntos de conflicto en la avenida 6 de Marzo, Molino Andino, la avenida Juan Pablo II y San Roque.

Foto: Reporte de transitabilidad en La Paz. Policía Boliviana.

En la zona Sur, los bloqueos permanecen en la carretera a Palca, carretera a Río Abajo y Achocalla.

En la ruta hacia los Yungas se reportan interrupciones en el municipio de Palos Blancos, la tranca Tajliwi, puente Coroico y el cruce Sapecho.

Asimismo, la carretera La Paz–Oruro registra bloqueos en Sica Sica, Konani, Patacamaya y Achica Arriba.

En la vía hacia Copacabana se identifican puntos de bloqueo en Batallas, Achacachi y Ancoraimes, mientras que la carretera a Desaguadero presenta conflictos en Tiahuanacu, Jesús de Machaca y Guaqui.

Foto: Reporte de transitabilidad en La Paz. Policía Boliviana.

También se reportan bloqueos en la carretera a Viacha, específicamente en el municipio de Viacha, la localidad de Charaña y el puente Jacha Tupo.

De manera paralela, el reporte policial alerta sobre movilizaciones programadas para esta jornada. En el centro paceño se prevén concentraciones y marchas protagonizadas por la Central Obrera Boliviana (COB), la Fejuve La Paz–El Alto, el transporte interprovincial, organizaciones sociales y campesinas, la Federación de Maestros Rurales, trabajadores mineros, además de gremiales y comercializadores de hoja de coca.

En tanto, en la autopista La Paz–El Alto también se anunció una concentración de Ponchos Rojos y organizaciones campesinas.

Las autoridades advirtieron además que la plaza Murillo permanecerá sin acceso y con cierre de vías.

La Policía recomendó a la población utilizar rutas alternas para evitar retrasos y mantenerse atenta a los reportes oficiales sobre la evolución de las medidas de presión y el estado de las carreteras.

Mira la programación en Red Uno Play