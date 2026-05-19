TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Comunidad

Santa Cruz: Bloqueos asfixian envío y recepción de encomiendas en la Terminal Bimodal

Las operadoras de carga advierten sobre pérdidas económicas debido a las restricciones que impiden fijar fechas de entrega.

Ximena Rodriguez

18/05/2026 23:19

Agregar Reduno en
Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

La Terminal Bimodal de Santa Cruz enfrenta una situación crítica debido a la suspensión de salidas de buses y camiones de carga hacia La Paz y Trinidad, un escenario que ya genera pérdidas. La falta de garantías en las carreteras ha obligado a las empresas de transporte a recibir los envíos de manera estrictamente condicional.

"A La Paz es imposible y desde hoy nos han indicado que Cochabamba está cercado; ni nosotros sabemos cuándo va a salir o cuándo va a llegar", lamentó una receptora, quien exigió una pronta solución a las autoridades.

Asimismo, otro trabajador del sector recomendó a la población evitar el envío de productos comestibles o perecederos, detallando que el tramo hacia Trinidad cumple cinco días cerrado y la ruta a la sede de Gobierno suma casi dos semanas de paralización.

Un impacto económico inmediato

La incertidumbre sobre el restablecimiento de las rutas ha desatado la molestia de los usuarios y una oleada de cancelaciones que golpea directamente al comercio local. "Nos afecta mucho por la parte económica, la gente no puede hacer envíos con normalidad y se molesta porque no les podemos dar una fecha exacta", advirtió otra de las afectadas en la terminal afectada.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD