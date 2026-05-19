Santa Cruz: Bloqueos asfixian envío y recepción de encomiendas en la Terminal Bimodal

La Terminal Bimodal de Santa Cruz enfrenta una situación crítica debido a la suspensión de salidas de buses y camiones de carga hacia La Paz y Trinidad, un escenario que ya genera pérdidas. La falta de garantías en las carreteras ha obligado a las empresas de transporte a recibir los envíos de manera estrictamente condicional.

"A La Paz es imposible y desde hoy nos han indicado que Cochabamba está cercado; ni nosotros sabemos cuándo va a salir o cuándo va a llegar", lamentó una receptora, quien exigió una pronta solución a las autoridades.

Asimismo, otro trabajador del sector recomendó a la población evitar el envío de productos comestibles o perecederos, detallando que el tramo hacia Trinidad cumple cinco días cerrado y la ruta a la sede de Gobierno suma casi dos semanas de paralización.

Un impacto económico inmediato

La incertidumbre sobre el restablecimiento de las rutas ha desatado la molestia de los usuarios y una oleada de cancelaciones que golpea directamente al comercio local. "Nos afecta mucho por la parte económica, la gente no puede hacer envíos con normalidad y se molesta porque no les podemos dar una fecha exacta", advirtió otra de las afectadas en la terminal afectada.

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