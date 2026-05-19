Susto en Cochabamba: Bomberos controlan incendio en un departamento de la zona norte

Momentos de tensión se vivieron este lunes en la zona de Temporal, ubicada al norte de nuestra ciudad, tras registrarse un incendio estructural al interior de un departamento. Gracias a la rápida intervención de la Unidad de Bomberos de la Policía, el fuego fue controlado a tiempo, evitando que la situación pasara a mayores.

El siniestro se concentró en una de las habitaciones del inmueble. Pese a la fuerza de las llamas, el reporte oficial confirmó que no se registraron daños personales ni personas heridas, quedando todo en un gran susto para los vivientes de la zona, aunque sí se lamentaron pérdidas materiales significativas.

Marcos Barbeito, de la Unidad de Bomberos de la Policía, brindó el informe preliminar tras concluir las tareas de enfriamiento en el lugar:

"No se han lamentado personas heridas, solamente daños materiales de consideración al interior de la habitación. Efectivamente, hemos logrado controlar el incendio que estaba en la habitación", informó la autoridad policial.

Aunque el caso aún se encuentra en la primera fase de las pesquisas, la principal hipótesis que manejan los peritos apunta a una falla eléctrica. "Se ha podido constatar que posiblemente el hecho se haya debido a un cortocircuito al interior de la habitación", agregó Barbeito.

Al momento, tanto la Policía como la Unidad de Bomberos continúan realizando todos los actuados investigativos y el peritaje técnico para determinar con exactitud las causas que originaron el fuego.

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