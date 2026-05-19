ALD de Santa Cruz respalda determinaciones de la Asamblea de la Cruceñidad ante la crisis del país

La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, María René Álvarez, expresó el respaldo institucional a las determinaciones asumidas por la Asamblea de la Cruceñidad, en el contexto de la conflictividad y los bloqueos que atraviesa el país.

Álvarez sostuvo que la posición de la ALD responde a la defensa del orden constitucional y la democracia, al advertir intentos de generar inestabilidad.

Presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) de Santa Cruz, María René Álvarez

“Más allá de los colores políticos o los afectos y desafectos, acá lo que tiene que prevalecer es el cuidado del Estado de Derecho, el orden constitucional y la democracia”, afirmó.

La Asamblea de la Cruceñidad determinó exigir al Gobierno la declaratoria de un estado de excepción sectorizado, con el objetivo de restablecer el orden y garantizar el normal desarrollo de las actividades en el país.

Asimismo, se anunció la convocatoria a una marcha en defensa de la democracia y en rechazo a los bloqueos, prevista para este jueves 21 de mayo, la cual cuenta con el respaldo de la ALD como expresión de protesta ciudadana.

“Este es el espíritu del cruceño, siempre hemos estado firmes ante las adversidades”, agregó Álvarez al reiterar el respaldo institucional a las decisiones asumidas.

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