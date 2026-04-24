Asambleísta de Libre advierte 'transfondo político' tras tensión en ALD

El asambleísta de la agrupación LIBRE, Bertino Vargas, informó que a partir del 4 de mayo asumirán funciones con el objetivo de “ordenar y encaminar” la Gobernación cruceña, en medio de un escenario de tensión política por la intención de modificar la Ley Departamental 289.

Vargas sostuvo que no solo se busca un cambio en la estructura, sino también en la composición de la directiva de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), remarcando que su fuerza política obtuvo la mayoría. “Sabiendo que habíamos ganado la mayoría, corresponde asumir la conducción como establece la norma vigente”, afirmó.

El legislador recordó que la Ley 289 fue modificada durante la gestión de Luis Fernando Camacho hace tres años, y que actualmente establece que la directiva debe conformarse con la presidencia para la mayoría, mientras que la vicepresidencia y la vocería corresponden a las minorías.

“Todo tratamiento de proyectos de ley pasa primero por la directiva, por eso es clave su conformación. Desde ahí se puede viabilizar o frenar la gestión”, explicó Vargas, tras señalar que sostuvieron una reunión con el presidente de la ALD para abordar esta situación.

En ese contexto, denunció que existiría un “trasfondo político” para obstaculizar la gestión del actual gobernador Juan Pablo Velasco y de la vicegobernadora Paola Aguirre.

“Extraña que a dos semanas se den cuenta de esto. Hay intentos de imponer componendas por encima de la voluntad popular”, cuestionó.

Asimismo, indicó que, en las condiciones actuales, LIBRE cuenta con 10 de los 28 asambleístas, por lo que aseguró que buscarán trabajar en base al consenso, aunque insistió en que la legitimidad de su representación proviene del voto ciudadano.

Vargas también mencionó que la Ley 289 permite que cualquier representante indígena pueda acceder a la presidencia de la ALD, pero reiteró que el artículo 22 es claro al establecer la distribución de cargos en función de mayorías y minorías.

Finalmente, confirmó que la vicegobernadora Paola Aguirre solicitó una pausa administrativa, mientras continúan las discusiones en torno al proyecto de ley que plantea modificar el mecanismo de elección de la directiva.

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