Branko agradece el apoyo de Santa Cruz y plantea coordinación legislativa para enfrentar la crisis económica

El senador por Santa Cruz de la agrupación Libre, Branko Marinkovic, agradeció el respaldo del electorado cruceño en las elecciones generales y, ante los resultados preliminares que dan la victoria a Rodrigo Paz Pereira, expresó su esperanza de que el nuevo Gobierno implemente un plan económico que permita sacar al país de la crisis y no profundizarla.

Marinkovic adelantó que Libre tiene la predisposición de trabajar en coordinación con el Partido Demócrata Cristiano (PDC) en la Asamblea Legislativa, con el objetivo de impulsar medidas que beneficien a millones de bolivianos que esperan decisiones acertadas y estabilidad económica.

“Viene un ciclo legislativo donde vamos a trabajar por el país. No vamos a aprobar créditos para carreteras para que el dinero se use en combustibles; tiene que haber un uso racional de los recursos. Vamos a darle la mano a Rodrigo en todo lo que se pueda para que el país vaya adelante y salga de la crisis”, señaló el legislador.

El senador también adelantó que las propuestas económicas de Libre, originalmente planteadas por Jorge “Tuto” Quiroga, serán puestas a disposición del nuevo Gobierno para su consideración.

“Temas como el cambio en la Ley de Tierras, la Función Económica Social (FES), los combustibles, la libre importación y distribución de carburantes, que YPFB no sea un actor en esto, y sacar los combustibles de la Ley 1008 para facilitar la vida a los productores, son muchas propuestas que vamos a presentarles y esperamos sean tomadas en cuenta”, agregó.

Resultados del Sirepre en Santa Cruz

De acuerdo con datos del Sistema de Registro y Procesamiento de Resultados Electorales (Sirepre), al 97,63% de las actas computadas, Jorge “Tuto” Quiroga obtuvo el 61,76% de los votos en el departamento de Santa Cruz, mientras que Rodrigo Paz alcanzó el 38,24%.

Mira la programación en Red Uno Play