¡Reinicio del cómputo oficial en Cochabamba! Solo el 22% de actas fueron procesadas

Tribunal Electoral Departamental (TED) reinstala la sala plena para continuar con el cómputo oficial de actas en Cochabamba, tras la llegada de nuevos documentos al centro logístico ubicado en el municipio de Tiquipaya.

Según el reporte de la unidad móvil, hasta esta mañana se han procesado 1.426 actas de un total de 6.346, lo que representa apenas el 22,47% del total. De acuerdo con los resultados parciales, Libre acumula 163.998 votos (57,65%), mientras que el PDC registra 120.488 votos (42,35%).

El trabajo continúa y a medida que van llegando las actas de las diferentes provincias y recintos, se procesan oficialmente, explicaron desde el TED.

El centro de cómputo también cuenta con la presencia de observadores internacionales de la Unión Europea, quienes confirmaron que el proceso se desarrolla con normalidad y que no se registraron irregularidades durante la jornada electoral.

Se hizo hincapié en diferenciar el sistema de resultados preliminares del cómputo oficial de actas, ya que mientras el primero reportó un avance cercano al 95%, el cómputo oficial varía según el departamento y apenas alcanza el 22% en Cochabamba. Esta aclaración busca evitar confusiones entre la población sobre los resultados que se van publicando.

El Tribunal Electoral Departamental anunció que ofrecerá otra conferencia de prensa al mediodía para actualizar las cifras y continuar informando sobre el avance del conteo oficial.

