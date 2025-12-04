Revelan la causa de muerte de la “Barbie Humana” y su familia pide investigar al hombre que la contrató

Las autoridades de São Paulo informaron que la influencer brasileña Bárbara Jankavski, de 31 años, murió el 2 de noviembre por una intoxicación accidental con cocaína, un dictamen que, lejos de cerrar el expediente, impulsó a sus allegados y a fiscales a pedir que el caso sea analizado como presunto homicidio debido a señales que consideran contradictorias.

Las conclusiones forenses fueron divulgadas esta semana por la Secretaría de Seguridad Pública. El informe señaló que la joven falleció por intoxicación química y clasificó el hecho como accidente. La resolución, destinada a aclarar el episodio, abrió nuevas tensiones con la familia.

El Ministerio Público respaldó el pedido de los abogados de la víctima para que el caso sea transferido al Departamento de Homicidios y Protección a las Personas (DHPP). Ambos sostienen que la investigación requiere especialistas en crímenes violentos.

Hallazgo y declaración del anfitrión

Jankavski fue encontrada sin vida en la vivienda del defensor público Renato Campos Pinto de Vitto, de 51 años. El funcionario dijo que había contratado a la joven para “servicios sexuales” y que ambos consumieron cocaína antes de que ella se quedara dormida.

Instagram/@bonecadesumana

Según su relato, intentó reanimarla al notar que no respondía y luego llamó a emergencias. La Policía Militar registró que la influencer vestía solo ropa interior y presentaba una lesión en un ojo y marcas en la espalda.

De Vitto aseguró que esos golpes derivaban de una caída previa y negó cualquier agresión. Para la defensa de la familia, estos elementos son clave porque podrían sugerir violencia física incompatible con un accidente.

Cuestionamientos de la familia

Los abogados Cristiano Medina y Leonardo Santos dos Anjos afirmaron que las marcas en el cuello y el traumatismo ocular podrían indicar un ataque. Por eso, solicitaron que el peritaje se amplíe y se reevalúen todas las evidencias.

Los familiares, además, estudian pedir un nuevo análisis toxicológico e incluso la exhumación del cuerpo. Buscan aclarar si la cantidad de cocaína detectada coincide con un desenlace fatal.

También denunciaron supuestas fallas en las primeras diligencias policiales. Alegan que no se recolectaron rastros de ADN bajo las uñas de la joven, que no se hicieron pruebas forenses a las otras tres personas que estaban en la casa y que no se incautaron los teléfonos para su inspección.

Investigación en curso

El caso permanece en el 7º Distrito Policial de Lapa, que analiza los últimos reportes médicos y testimonios. La familia insiste en que se revisen todas las omisiones detectadas para determinar si la muerte de la creadora digital fue realmente accidental o si corresponde abrir una causa por homicidio.

Las autoridades aún no definieron si la pesquisa pasará a manos del DHPP, pero el pedido de los allegados y del Ministerio Público mantiene la presión sobre la investigación.

Instagram/@bonecadesumana

