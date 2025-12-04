El municipio de Colcapirhua, en Cochabamba, vive momentos de tensión y preocupación. Este jueves, personal del Gobierno Autónomo Municipal de Colcapirhua intentó ingresar al relleno sanitario de Cotapachi para habilitar la ruta y reanudar el traslado de basura, después de siete días de bloqueo que han dejado al municipio prácticamente inundado de residuos. Sin embargo, el operativo terminó en enfrentamientos y retroceso forzado.

Según reportes en vivo desde el lugar, cuando los vehículos de la Alcaldía —volquetas, carros basureros y camionetas con trabajadores— se aproximaban al botadero, grupos de choque descendieron desde los cerros portando piedras, palos, huaracas, petardos, impidiendo cualquier intento de desbloqueo. Al momento se reportan heridos y daños materiales de consideración.

¡Usaron petardos y piedras! Enfrentamientos en intento de desbloqueo al botadero de Colcapirhua. Foto: Fernando Aguilar

¡Usaron petardos y piedras! Enfrentamientos en intento de desbloqueo al botadero de Colcapirhua. Foto: Fernando Aguilar

¡Usaron petardos y piedras! Enfrentamientos en intento de desbloqueo al botadero de Colcapirhua. Foto: Fernando Aguilar

“Están muy armados… estaban usando piedras, palos, petardos y hasta bazucas artesanales. Incluso aparentemente armas de fuego”, denunció un funcionario municipal que formaba parte del operativo. Al menos varias personas resultaron heridas, aunque aún no se conoce la gravedad de las lesiones. El equipo de prensa reportó que nuestro vehículo fue alcanzado por piedras durante el repliegue.

A pesar de la magnitud del enfrentamiento, no se registró presencia policial en la zona durante el intento de desbloqueo, únicamente personal de Seguridad Ciudadana. Esto obligó a los trabajadores municipales a retroceder de inmediato para evitar mayores daños.

Los manifestantes —un grupo de personas de la comunidad de Cotapacachi, Quillacollo— mantienen desde hace una semana un bloqueo con montículos de tierra y obstáculos que impiden el paso hacia el botadero. Las autoridades municipales aseguran que no existe una demanda clara, ni una posición unificada sobre las razones de la medida.

Mientras tanto, Colcapirhua se hunde entre montones de basura, generando un riesgo sanitario creciente. “La basura está en las calles, nos estamos contaminando. Nuestros niños se están enfermando”, lamentó el director de Medio Ambiente, Ciro Bascopé. El vocero municipal, Abiam Mesa, calificó la situación como “alarmante”.

Los técnicos municipales han intentado en repetidas ocasiones establecer un diálogo con los bloqueadores, pero aseguran que estos se niegan a conversar o a presentar un pliego formal. El municipio insiste en que el bloqueo carece de fundamentos oficiales y llama a las autoridades competentes y a la Policía a intervenir para restablecer el orden y proteger la salud pública.

Por ahora, el botadero permanece completamente cerrado y la acumulación de desechos continúa creciendo, mientras el conflicto se intensifica y la población exige una solución inmediata.

Mira la programación en Red Uno Play