“¡Soy inocente!”, gritó el abogado Ledezma al momento de ingresar a su audiencia cautelar

Momentos de tensión se vivieron esta tarde en el Palacio de Justicia cuando el abogado Ludwing Ledezma, acusado de violación a dos adolescentes, ingresó a su audiencia cautelar gritando a viva voz: “¡Soy inocente!”, mientras policías antimotines abrían paso entre una multitud de personas que llegaron para respaldarlo.

La audiencia, programada para las 13:00, se desarrolla en reserva debido a la gravedad del caso, que involucra a dos menores de 13 y 14 años. Desde temprano, un numeroso grupo de personas —que aseguraron ser “conocidos” del abogado— se congregó en el tercer piso del Palacio de Justicia, generando preocupación y obligando a un fuerte despliegue policial.

El abogado Hugo Iriarte, representante de las dos adolescentes denunciantes, advirtió horas antes que temía por su seguridad, luego de recibir audios donde supuestamente se convocaba a gente para “agredirlo” durante la audiencia. Incluso alertó sobre la posibilidad de que alguien intentara ingresar con un arma de fuego.

Debido a estas denuncias, efectivos de la UTOP subieron al piso en cuestión para reforzar la seguridad, formando un cordón militarizado en el pasillo que conduce a la sala de audiencias Nº 6. Varios de los presentes afirmaron haber llegado “de forma voluntaria” para apoyar a Ledezma, aunque evitaron dar detalles sobre quién los convocó. El ambiente tensó aún más la antesala de la audiencia.

La Defensoría de la Niñez, a través de sus representantes, confirmó que participa del proceso bajo la dirección funcional del Ministerio Público, pero remarcó que, debido a la reserva judicial, no pueden brindar más información.

Pasadas las 13:00, un grupo de uniformados escoltó rápidamente a Ludwing Ledezma hacia la sala de audiencias. El abogado, visiblemente alterado y rodeado por un cerco policial, alzó la voz al ingresar: “¡Soy inocente!”, fue lo único que alcanzó a gritar antes de ser conducido al interior del salón.

El caso tomó relevancia nacional luego de que Ledezma apareciera días atrás en redes sociales hablando sobre el asesinato del juez Wilber Cruz, situación que lo colocó bajo la mirada pública. Sin embargo, su aprehensión se produjo por la denuncia de violación agravada contra las dos menores, quienes lo reconocieron como su presunto agresor.

La audiencia cautelar continúa en desarrollo y se espera que, en las próximas horas, la justicia defina la situación jurídica del abogado, mientras el caso permanece bajo estricta reserva.

