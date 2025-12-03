Inicia la audiencia cautelar de Ludwing Ledezma acusado por el delito de violación agravada

El abogado Ludwing Ledezma Fernández, de 45 años, fue aprehendido por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), acusado de violación de infante, niña, niño y adolescente, además de violación agravada. El caso, considerado altamente sensible, se encuentra bajo reserva judicial.

Según el abogado de la denunciante, Hugo Iriarte, los hechos presuntamente ocurrieron entre febrero de 2023 y agosto de 2025. Durante ese periodo, una mujer identificada como proxeneta habría captado a dos menores de 13 y 14 años y las habría llevado en repetidas ocasiones al domicilio del acusado. “Esto ha sido constante desde 2023 hasta agosto de 2025; la madre incluso inició un proceso por proxenetismo”, afirmó Iriarte.

Las adolescentes identificaron plenamente al presunto agresor en Cámara Gesell, cuyos informes psicológicos y certificados médicos ya obran en el cuaderno de investigación. Uno de los informes forenses señala un desgarro antiguo en una de las víctimas.

El director de la Felcc, Cnl. Vanderley Flores, confirmó el inicio formal de las investigaciones y explicó cómo se activó la denuncia: “El 19 de noviembre se apertura un proceso por violación a infante, niño, niña o adolescente contra el abogado Ludwing Ledezma. La madre de una de las menores descubre que ellas tenían dinero cuya procedencia no podían explicar. Días después, al ver un informativo donde aparecía el abogado, las menores lo reconocen, motivo por el que se formaliza la denuncia”.

Flores agregó que el 2 de diciembre el acusado se presentó a declarar, tras lo cual la Fiscalía fundamentó su aprehensión y dispuso su traslado a dependencias policiales. “Estamos a la espera de que el juzgado fije día y hora de la audiencia cautelar,” puntualizó.

La audiencia de medidas cautelares se realiza con acceso restringido por orden del juez, debido a la reserva del caso. El abogado Iriarte denunció haber recibido amenazas, presuntamente de personas allegadas al acusado, y pidió controles estrictos de ingreso. “Tenemos información de que podrían intentar ingresar un arma de fuego. Ya pedimos que todos sean requisados”, señaló.

La Policía reforzó la seguridad en el piso donde se llevará a cabo la audiencia, mientras se aguarda la llegada del acusado, quien hasta el momento no ha emitido declaraciones públicas.

El caso continúa en reserva debido a la participación de menores de edad.

