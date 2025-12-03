Dolor en el fútbol argentino: fallece DT tras luchar contra una enfermedad autoinmune

El fútbol argentino atraviesa un momento de gran tristeza tras confirmarse el fallecimiento de Santiago Fredes, director técnico del Club Luján equipo que compite en la tercera división del fútbol de aquel país. La institución informó este martes, a través de sus redes sociales, que el entrenador había sido declarado con muerte cerebral, noticia que generó un fuerte impacto en el ambiente futbolero.

De acuerdo a reportes de medios argentinos, Fredes, que permanecía internado desde el 24 de noviembre, sufría una enfermedad autoinmune que deterioró su estado “de forma súbita e inesperada”, según detalló el medio Ladrán Sanchode Luján. Días atrás, el propio club había comunicado que el DT se encontraba atravesando una “situación delicada”.

Como futbolista, Santiago Fredes vistió las camisetas de Flandria, Defensores Unidos, Excursionistas y Luján, equipo en el que se retiró y dio inicio a su carrera como entrenador. Primero se desempeñó como coordinador de las divisiones inferiores y, en 2024, asumió como director técnico del plantel profesional, al que llevó a los cuartos de final del Reducido por el ascenso. En octubre había renovado su vínculo por una temporada más.

La noticia generó mensajes de despedida y condolencias de varios clubes de la categoría. Flandria, uno de los equipos donde jugó, expresó:

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Santiago Fredes. El Pulga vistió nuestra camiseta durante 2011 y fue un gran referente del Club Luján, tanto como jugador, coordinador y entrenador. Enviamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y seres queridos en este difícil momento”.

