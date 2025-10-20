TEMAS DE HOY:
Deportes

Portero senegalés de 18 años fue hallado sin vida tras ser víctima de secuestro

Según las investigaciones, Touré habría sido víctima de una red criminal dedicada al fraude y la extorsión. 

Martin Suarez Vargas

20/10/2025 14:07

Foto: Redes sociales.
Senegal

El fútbol africano atraviesa un momento de profundo dolor tras confirmarse la muerte de Cheikh Touré, portero senegalés de 18 años, cuyo cuerpo fue encontrado en la ciudad de Kumasi, en Ghana. La información fue confirmada por el Ministerio de Integración Africana, Asuntos Exteriores y Senegaleses en el Exterior, que lamentó el trágico hecho.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Touré habría sido víctima de una red criminal dedicada al fraude y la extorsión. El joven futbolista, quien militaba en el Esprit Foot Yeumbeul, viajó a Ghana tras recibir una oferta falsa para realizar una prueba en un supuesto club profesional. Posteriormente, fue secuestrado y los delincuentes habrían intentado exigir un rescate a su familia.

El cuerpo del arquero fue trasladado a la morgue Ebenezer de Tafo, en la región de Ashanti, a unos 250 kilómetros de Accra, la capital del país.

El gobierno senegalés ha solicitado a las autoridades ghanesas una investigación exhaustiva para esclarecer las circunstancias del crimen. En un comunicado, el Ministerio expresó “su profunda compasión a la familia en duelo” y aseguró que el caso está siendo “objeto de un seguimiento cercano”.

Cheikh Touré era considerado una de las grandes promesas del fútbol juvenil senegalés y su entorno confiaba en que pronto alcanzaría el profesionalismo. Su muerte ha generado conmoción y un llamado de atención sobre las redes que se aprovechan de los sueños de los jóvenes futbolistas africanos.

