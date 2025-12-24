Para este miércoles, las principales ciudades capitales de Bolivia registrarán temperaturas variadas. Algunos departamentos presentarán cielos nubosos, lluvias y tormentas eléctricas, sin embargo, otras registrarán cielos soleados según el Senamhi.

Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), el clima en las ciudades capitales de Bolivia tendrá tendencia a cielos nubosos y tormentas eléctricas en la mayoría de las ciudades capitales.

En La Paz, la jornada comenzará con cielos nublados y una temperatura de 8°C y alcanzará una máxima de 22°C, se prevé tormentas eléctricas por la tarde. Mientras que en El Alto la temperatura mínima será de 2°C, llegando a 18°C presentará cielos nublados y lluvias por la tarde.

Por su parte, Oruro amanece con un cielo despejado registrará mínima de 2°C y máxima de 18°C cielos parcialmente despejados por la tarde, y Potosí tendrá mínimas de 1°C y máximas de 17°C, tendrá cielos nubosos y habrá tormentas eléctricas durante la tarde y noche.

En el departamento de Cochabamba, se esperan cielos nubosos durante todo el día, además de una temperatura mínima de 14°C y máxima de 24°C. Sucre cielos nublados y lluvia con tormentas eléctricas por la tarde con 11°C, alcanzando los 21°C en Tarija tendrá mínima de 13°C y máxima de 26°C, con lluvias por la mañana, tormentas eléctricas durante la tarde y lluvias por la noche.

En el norte del país, Cobija registrará mínimas de 23°C y máximas de 29°C se registrarán lluvias durante todo el día, y Trinidad también alcanzará temperaturas entre 23°C y 26°C con cielos nubosos durante todo el día tormentas eléctricas por la mañana por la mañana y lluvias por la tarde. Finalmente, en Santa Cruz, se espera una mínima de 22°C, y una máxima de 29°C y se esperan cielos nubosos durante todo el día y lluvias y tormentas eléctricas por la mañana, lluvias esporádicas por la tarde y noche.

En general, se pronostica día nuboso con tormentas eléctricas en varias regiones del país, por lo que se recomienda tomar previsiones.

Mira la programación en Red Uno Play