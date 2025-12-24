TEMAS DE HOY:
Accidente de tránsito Bolivia Mujer atropellada adulto mayor

23ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Economía

Habilitan cronograma de pago: sepa desde qué día se podrá cobrar la renta de fin de año

Según el comunicado institucional, el operativo nacional de cancelación se activará a partir del viernes 2 de enero de 2026.

Jhovana Cahuasa

23/12/2025 21:42

Foto: Redes Sociales.
Bolivia

Escuchar esta nota

El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) anunció oficialmente a través de sus redes sociales el cronograma para el pago de las rentas correspondientes al mes de diciembre de 2025.

Según el comunicado institucional, el operativo nacional de cancelación se activará a partir del viernes 2 de enero de 2026.

Esta medida tiene como objetivo cumplir con el cronograma establecido para el sector pasivo del país, permitiendo que los beneficiarios del sistema de reparto puedan disponer de sus haberes tras los feriados de fin de año.

  • Fecha de inicio: Viernes 2 de enero de 2026.

  • Periodo correspondiente: Renta del mes de diciembre de 2025.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD