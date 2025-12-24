Habilitan cronograma de pago: sepa desde qué día se podrá cobrar la renta de fin de año

El Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) anunció oficialmente a través de sus redes sociales el cronograma para el pago de las rentas correspondientes al mes de diciembre de 2025.

Según el comunicado institucional, el operativo nacional de cancelación se activará a partir del viernes 2 de enero de 2026.

Esta medida tiene como objetivo cumplir con el cronograma establecido para el sector pasivo del país, permitiendo que los beneficiarios del sistema de reparto puedan disponer de sus haberes tras los feriados de fin de año.

Fecha de inicio: Viernes 2 de enero de 2026.

Periodo correspondiente: Renta del mes de diciembre de 2025.

