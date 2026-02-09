Industriales destacan acciones tomadas en los tres meses de gobierno

El pasado domingo 8 de febrero de 2025 se cumplieron tres meses del gobierno de Rodrigo Paz Pereira y desde Cadinpaz han destacado principalmente la medida del levantamiento de la subvención a los carburantes, según lo mencionó José Iriarte, presidente de los industriales de La Paz.

Iriarte resaltó que esa medida de quita de la subvención fue la principal en los últimos años que ocasionó la reducción de las reservas internacionales del país; además, lo mencionó como una medida valiente que ningún gobernante se animaba a hacer desde el 2011.

“Acabar con la subvención que estaba drenando nuestras reservas, creo que ha sido lo más positivo de esta gestión de este gobierno y lo más valiente, ya que esto se venía hablando desde 2011”, declaró Iriarte.

Desde Cadinpaz también hace notar que se está demorando bastante tiempo en la ALP en la reestructuración de las leyes estructurales económicas y se necesita al menos cuatro leyes lo antes posible: Ley de inversiones, ley de hidrocarburos, ley de energía y la ley minera. Estas modificaciones de las normativas impulsarían y ayudarían a atraer inversiones extranjeras, señala Iriarte.

Intentos de levantar la subvención

Evo Morales, el expresidente, lo intentó en diciembre de 2010 con el decreto 748 que desembocó en manifestaciones sociales, marchas y bloqueos que lo obligaron a abrogarlo.

Luis Arce, el exmandatario también del Movimiento Al Socialismo, en 2024, ante las filas por los combustibles y la negativa de préstamos internacionales, presentó una intención de referéndum para que la población defina si se quita o no la subvención a los carburantes. Situación que no prosperó por observaciones del Tribunal Supremo Electoral en la formulación de la pregunta.

