Uyuni se consolida como destino internacional con vuelos chárter

Aeronaves ejecutivas como Falcon, Sling y Bombardier Global Express arriban de manera regular al aeropuerto Joya Andina de Uyuni desde ciudades de Sudamérica y Europa, impulsadas por el turismo hacia el Salar de Uyuni, ubicado a menos de 20 minutos del recinto aeroportuario.

Según informó el jefe del aeropuerto, Gustavo Terrazas, el aeropuerto recibe vuelos chárter procedentes de Santiago de Chile, Lima, Cuzco, Asunción, Iguazú, Salta y Tucumán, además de conexiones directas desde Malta y Mónaco, en el sur de Europa.

“Son las principales conexiones que realizan aeronaves tipo Sling, Falcon y Bombardier Global Express”, explicó.

Este tipo de vuelos se registra entre tres y cuatro veces al mes. Terrazas indicó que el aeropuerto recibe más de 2.000 pasajeros por semana, en su mayoría turistas provenientes de Asia, que llegan a Uyuni como destino principal.

En paralelo al incremento del flujo aéreo, el Ministerio de Obras Públicas inició trabajos para la construcción de una nueva terminal de pasajeros y otras obras de mejora. Hace dos semanas, el ministro Mauricio Zamora inspeccionó el aeropuerto junto a técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

“En Uyuni estamos realizando una inversión de 100 millones de bolivianos, tanto en el lado aire como en el lado tierra del aeropuerto”, señaló la autoridad.

El proyecto en el lado tierra contempla la construcción de una terminal de pasajeros, torre de control, bloque técnico, caseta de control, parqueos vehiculares, iluminación exterior e infraestructura para el área de Bomberos, además de un sistema de control de incendios. En el lado aire, las obras incluyen la plataforma de aeronaves, accesos y áreas de parqueo.

En cuanto a la operación regular, Terrazas informó que Boliviana de Aviación (BoA) opera diariamente vuelos con aeronaves Boeing 737-800, con capacidad para 167 pasajeros, mientras que Ecojet realiza vuelos tres veces por semana, los días martes, jueves y domingo. Asimismo, trabajadores de la Minera San Cristóbal utilizan de manera constante los vuelos que salen desde las 06:00.

Mira la programación en Red Uno Play