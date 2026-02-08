TEMAS DE HOY:
Carnaval 2026

Colores, música y alegría: Todo listo para el Corso Infantil en el Cambódromo de Santa Cruz

Charles Muñoz Flores

08/02/2026 14:09

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

El Cambódromo cruceño se vestirá hoy de fiesta, color y fantasía desde las 16:00, cuando se dé inicio al tradicional Corso Infantil 2026, un evento que marca el comienzo de las actividades carnavaleras a tan solo una semana de la Fiesta Grande de los Cruceños.

El recorrido arrancará desde el sexto anillo y avanzará hasta el cuarto anillo, donde al menos 50 comparsitas infantiles ya ultiman detalles junto a sus carros alegóricos sobre el parque lineal del Cambódromo.

Música, coreografías, vestuarios llenos de brillo y temáticas mágicas serán parte del espectáculo preparado por los más pequeños.

La gran protagonista de la jornada será la Reinita del Carnaval Infantil 2026, Novy I, quien encabezará el desfile a bordo del primer carro alegórico, marcando la apertura oficial del corso.

Su traje, denominado “Brillos y colores en el mundo mágico de Novy I”, promete deslumbrar al público con una propuesta que evoca fantasía e inocencia. La soberana estará acompañada por 70 príncipes y princesas, que compartirán junto a ella esta experiencia inolvidable.

 

