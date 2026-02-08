Colores, música y alegría: Todo listo para el Corso Infantil en el Cambódromo de Santa Cruz

La gran protagonista de la jornada será la Reinita del Carnaval Infantil 2026, Novy I, quien encabezará el desfile a bordo del primer carro alegórico, marcando la apertura oficial del corso.
08/02/2026 14:09
Escuchar esta nota
El Cambódromo cruceño se vestirá hoy de fiesta, color y fantasía desde las 16:00, cuando se dé inicio al tradicional Corso Infantil 2026, un evento que marca el comienzo de las actividades carnavaleras a tan solo una semana de la Fiesta Grande de los Cruceños.
El recorrido arrancará desde el sexto anillo y avanzará hasta el cuarto anillo, donde al menos 50 comparsitas infantiles ya ultiman detalles junto a sus carros alegóricos sobre el parque lineal del Cambódromo.
Música, coreografías, vestuarios llenos de brillo y temáticas mágicas serán parte del espectáculo preparado por los más pequeños.
La gran protagonista de la jornada será la Reinita del Carnaval Infantil 2026, Novy I, quien encabezará el desfile a bordo del primer carro alegórico, marcando la apertura oficial del corso.
Su traje, denominado “Brillos y colores en el mundo mágico de Novy I”, promete deslumbrar al público con una propuesta que evoca fantasía e inocencia. La soberana estará acompañada por 70 príncipes y princesas, que compartirán junto a ella esta experiencia inolvidable.
Mira la programación en Red Uno Play
14:00
15:45
18:00
19:00
19:55
21:00
14:00
15:45
18:00
19:00
19:55
21:00