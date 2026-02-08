Furor por Starlink: ofertas de internet satelital en tiendas y mercados de Santa Cruz

La ciudad de Santa Cruz de la Sierra vive los primeros efectos comerciales del inicio de operaciones de Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX, tras la autorización oficial para funcionar en Bolivia. Tiendas físicas, mercados tecnológicos y redes sociales comenzaron a difundir ofertas de equipos, marcando el ingreso del sistema de Elon Musk al mercado local.

En la capital cruceña, dos empresas anunciaron la preventa oficial de los kits Starlink Standard y Starlink Mini, con precios de Bs 2.800 y Bs 2.200, respectivamente. Las entregas están programadas desde el 27 de febrero y el 10 de marzo, según los distribuidores.

El kit Starlink Standard está orientado a hogares y espacios amplios que requieren mayor capacidad de conexión. Incluye antena, base, router de tercera generación, cables de alimentación y conexión, y tecnología Wi-Fi 6, con una cobertura de hasta 297 metros y capacidad para conectar hasta 235 dispositivos de manera simultánea.

Por su parte, el Starlink Mini apunta a usos más básicos o espacios reducidos. Ofrece Wi-Fi 5, cobertura de hasta 112 metros y soporte para 128 dispositivos, además de un puerto LAN Ethernet para conexiones cableadas.

Recomendaciones ante el auge de ofertas

Especialistas en telecomunicaciones advierten que el crecimiento de anuncios también abre la puerta a posibles fraudes y estafas, por lo que recomiendan adquirir únicamente equipos homologados y garantizados por la marca, a través de canales oficiales o distribuidores autorizados.

Planes y costos del servicio

Según la información disponible del propio servicio, en Bolivia se ofrecen dos planes para el hogar:

Residencial: Bs 610 al mes

Velocidad de descarga: entre 135 y 300 Mb/s

Velocidad de subida: entre 20 y 40 Mb/s

Residencial Lite: Bs 460 al mes

Velocidad de descarga: entre 80 y 200 Mb/s

Velocidad de subida: entre 15 y 35 Mb/s

A estos montos se suma el pago único del equipo (Standard o Mini) y un costo de envío de Bs 250.

Apertura del mercado satelital

El ingreso de Starlink se enmarca en el Decreto Supremo 5509, promulgado a fines de diciembre de 2025, que abrió el mercado boliviano a operadores globales de conectividad satelital como Starlink, OneWeb y Kuiper, entre otros. La medida busca reducir la brecha digital y ampliar el acceso a internet en zonas rurales y de difícil cobertura.

Dentro de esta estrategia, la estatal Entel fue designada como socio estratégico para la introducción y prestación del servicio en alianza con Starlink, con el objetivo de complementar la infraestructura existente y llegar a comunidades donde las redes tradicionales presentan limitaciones.

El servicio cuenta actualmente con una licencia experimental de seis meses, periodo en el que se evaluará su desempeño y expansión en el país.

Con este nuevo escenario, Bolivia inicia una etapa de mayor competencia tecnológica en el sector de telecomunicaciones, mientras el mercado ya refleja el interés de usuarios por acceder a una conexión satelital de alta velocidad.

Mira la programación en Red Uno Play