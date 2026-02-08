TEMAS DE HOY:
Conductor imprudente Padre abusó a su hija explosión de dinamita

30ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

El campeón boliviano Always Ready, cayó 4-2 con Liga de Quito en la "Noche Blanca"

El equipo boliviano fue superado ampliamente en el amistoso de presentación de la temporada 2026, donde Liga de Quito mostró velocidad y efectividad.

Martin Suarez Vargas

08/02/2026 9:33

Plantel de Always Ready en el partido contra Liga Deportiva Universitaria de Quito. Foto: redes sociales.
Ecuador.

Escuchar esta nota

Always Ready sufrió una dura derrota ante Liga de Quito por 4-2 durante la Noche Blanca, partido amistoso disputado en Ecuador en el que ambos equipos presentaron sus planteles para la temporada 2026.

El equipo dirigido por Julio César Baldivieso se vio superado desde los primeros minutos. Liga de Quito impuso un ritmo intenso y precisión en ataque, lo que permitió que los locales abrieran el marcador muy temprano con un gol de Janner Corozo a los 2 minutos. A los 37, Alejandro Tobar amplió la ventaja, dejando a Always Ready con la necesidad de reaccionar.

Antes del final del primer tiempo, Fernando Saucedo descontó de penal a los 44 minutos. Sin embargo, apenas iniciado el segundo tiempo, Jeison Medina puso el 3-1 a favor de Liga. Always Ready vio frustrados tres goles anulados por posición adelantada, hasta que Joel Amoroso logró marcar el 3-2 a los 50 minutos. Finalmente, Yerlin Quiñonez selló el 4-2 definitivo a los 81 minutos.

A pesar del resultado adverso, Always Ready continuará su preparación y enfrentará los cuartos de final del Torneo de Verano 2026, buscando ajustar su rendimiento de cara a la competencia oficial.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Baby shark big show

10:00

Paw patrol

10:30

The thundermans

11:00

Bob esponja

11:30

Loud house

12:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Baby shark big show

10:00

Paw patrol

10:30

The thundermans

11:00

Bob esponja

11:30

Loud house

12:00

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD