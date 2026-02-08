El campeón boliviano Always Ready, cayó 4-2 con Liga de Quito en la "Noche Blanca"

Always Ready sufrió una dura derrota ante Liga de Quito por 4-2 durante la Noche Blanca, partido amistoso disputado en Ecuador en el que ambos equipos presentaron sus planteles para la temporada 2026.

El equipo dirigido por Julio César Baldivieso se vio superado desde los primeros minutos. Liga de Quito impuso un ritmo intenso y precisión en ataque, lo que permitió que los locales abrieran el marcador muy temprano con un gol de Janner Corozo a los 2 minutos. A los 37, Alejandro Tobar amplió la ventaja, dejando a Always Ready con la necesidad de reaccionar.

Antes del final del primer tiempo, Fernando Saucedo descontó de penal a los 44 minutos. Sin embargo, apenas iniciado el segundo tiempo, Jeison Medina puso el 3-1 a favor de Liga. Always Ready vio frustrados tres goles anulados por posición adelantada, hasta que Joel Amoroso logró marcar el 3-2 a los 50 minutos. Finalmente, Yerlin Quiñonez selló el 4-2 definitivo a los 81 minutos.

A pesar del resultado adverso, Always Ready continuará su preparación y enfrentará los cuartos de final del Torneo de Verano 2026, buscando ajustar su rendimiento de cara a la competencia oficial.

