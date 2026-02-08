Desde sus inicios en 1967 como un intermedio con bandas universitarias hasta convertirse en una de las plataformas más prestigiosas de la industria musical, los shows de medio tiempo del Super Bowl han evolucionado hasta ser eventos culturales globales que trascienden el deporte.

Durante casi seis décadas, estas actuaciones han reunido a millones de espectadores frente a la televisión. Pero fue en 1993, con la presentación de Michael Jackson, cuando el medio tiempo dio un salto cualitativo: el astro demostró que en pocos minutos de espectáculo se podía ofrecer una producción digna de un concierto masivo, y cambió para siempre las expectativas sobre este escenario.

Desde entonces, la producción creció en escala y ambición, y cada año los artistas buscan no solo entretener a los fanáticos del fútbol americano, sino dejar una marca en la historia de la música. Muchos de estos actos han sido tan memorables que incluso recibieron premios Emmy por su impacto televisivo.

En 2025, Kendrick Lamar estableció un nuevo récord: su show de medio tiempo en el Super Bowl LIX fue visto por 133,5 millones de personas, la cifra más alta registrada hasta la fecha según Los Angeles Times. Este dato superó por un estrecho margen a la icónica presentación de Michael Jackson en 1993, que logró 133,4 millones de espectadores.

Este año, la atención del mundo vuelve a centrarse en el Super Bowl, programado para este domingo 8 de febrero, porque Bad Bunny será el primer artista latino de habla hispana en liderar en solitario el espectáculo de medio tiempo. Aunque no es la primera vez que un latino participa recordemos que en 1999 Gloria Estefan formó parte de un medio tiempo que celebraba la salsa, el soul y el swing junto a artistas como Stevie Wonder y Big Bad Voodoo Daddy, el puertorriqueño marca un hito como cabeza principal del show.

La presencia latina en el Super Bowl también fue notable en 2020, cuando Shakira y Jennifer Lopez encabezaron el espectáculo junto a invitados como J Balvin y el mismo Bad Bunny, en un medio tiempo que fue celebrado por su energía y diversidad artística.

Mientras los fanáticos esperan con expectativa la presentación de este año, Billboard ha recopilado los 10 shows de medio tiempo más vistos en la historia, basándose en cifras de audiencia televisiva:

Kendrick Lamar — Super Bowl LIX (2025): 133,5 millones

Michael Jackson — Super Bowl XXVII (1993): 133,4 millones

Usher — Super Bowl LVIII (2024): 123,4 millones

Rihanna — Super Bowl LVII (2023): 121 millones

Katy Perry — Super Bowl XLIX (2015): 121 millones

Lady Gaga — Super Bowl LI (2017): 117,5 millones

Coldplay (con Beyoncé y Bruno Mars) — Super Bowl 50 (2016): 115,5 millones

Bruno Mars — Super Bowl XLVIII (2014): 115,3 millones

Madonna — Super Bowl XLVI (2012): 114 millones

Beyoncé — Super Bowl XLVII (2013): 110,8 millones

Estos espectáculos no solo reflejan audiencias masivas, sino también momentos culturales que marcaron tendencias en música, moda y entretenimiento. El Super Bowl, más allá de ser la final del fútbol americano, se ha consolidado como uno de los grandes escenarios del espectáculo mundial.

