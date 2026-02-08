Blooming y Oriente Petrolero disputarán este domingo el clásico cruceño correspondiente al partido de vuelta de los octavos de final del Torneo de Verano 2026, en el estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera, desde las 15:00.

El equipo celeste llegará al encuentro con ventaja, tras imponerse 2-0 en el partido de ida, resultado que lo coloca en mejor posición para avanzar a la siguiente fase del torneo.

Precios de las entradas

La organización informó los siguientes costos para el ingreso al estadio:

Curva: mayores 70 Bs , menores 35 Bs

General: mayores 120 Bs , menores 60 Bs

Preferencia: mayores 150 Bs , menores 80 Bs

Butaca: 250 Bs (precio único)

Venta de entradas habilitada

La venta de entradas ya fue habilitada y los hinchas de ambos equipos pueden adquirir sus boletos de manera digital a través de la plataforma Ticketeg, en el siguiente enlace: https://ticketeg.com/#/amsbloomingoriente2026

¿Dónde ver el partido?

La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) informó que los partidos del Torneo de Verano 2026 serán transmitidos por los cableoperadores Entel TV Smart y Tuves Bolivia.

Ambas señales también anunciaron que la cobertura estará disponible a través de sus plataformas digitales y redes sociales, ampliando las opciones para los hinchas que no puedan asistir al estadio.

Antecedente del duelo

En el primer encuentro de la serie, Blooming se impuso con goles de Antony Vásquez, a los 35 minutos del primer tiempo, y Moisés Villarroel, a los 31 minutos del segundo tiempo.

El clásico cruceño volverá a concentrar la atención de los hinchas en un duelo decisivo del torneo de verano.

