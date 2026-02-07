¿Se retiró? Por qué CR7 ya no juega en Arabia Saudita, conozca los motivos

Cristiano Ronaldo no anunció su retiro, pero su ausencia en los recientes partidos de Al-Nassr en la Saudi Pro League encendió las alarmas y disparó todo tipo de especulaciones sobre su futuro en el fútbol saudí.

Según reportes internacionales, el delantero portugués no dejó de jugar por lesión, sino como parte de una postura de protesta ante el manejo deportivo y administrativo del club, especialmente por la falta de refuerzos y el rumbo que tomó el proyecto competitivo.

El principal motivo del malestar sería la sensación de que Al-Nassr no recibió el mismo respaldo que otros equipos de la liga en el mercado de fichajes, pese a que varios clubes del torneo están ligados al mismo entorno financiero. En ese contexto, Ronaldo habría manifestado su incomodidad al considerar que su equipo quedó en desventaja frente a rivales que sí sumaron figuras.

La situación incluso provocó una respuesta de la liga saudí, que dejó en claro que ningún jugador está por encima de las decisiones institucionales y que cada club debe manejarse bajo las reglas establecidas.

Por ahora, Cristiano Ronaldo sigue teniendo contrato vigente con Al-Nassr y no existe un anuncio oficial de salida, pero su ausencia alimenta la incertidumbre y deja abierta la posibilidad de un cambio drástico en su futuro inmediato.

