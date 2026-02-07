Super Bowl 2026: cuándo es, quiénes juegan y cómo verlo en Bolivia

Este fin de semana, el mundo del deporte pondrá sus ojos en el Levi's Stadium de California para la disputa del Super Bowl LX entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks. En Bolivia, los fanáticos del fútbol americano podrán seguir cada jugada de esta gran final a partir de las 19:30 horas a través de la señal de ESPN y Disney+.

Los Patriots llegan a esta instancia tras vencer a los Broncos en una cerrada final de conferencia, mientras que los de Seattle aseguraron su boleto derrotando a los Rams.

El espectáculo está garantizado también en el escenario que recibirá a estrellas de la talla de Green Day y Charlie Puth. Sin duda, el momento más esperado será el 'halftime show' de Bad Bunny, quien llega tras su éxito en los Grammy para poner el toque latino a la jornada.

En cuanto a las probabilidades, las casas de apuestas ya tienen un veredicto claro para quienes decidan jugar sus pronósticos desde nuestro país. Los Seahawks se sitúan como los grandes favoritos gracias a su sólida defensa, registrando momios de -222 frente al +180 que presentan los Patriots de New England.

La expectativa es máxima para un evento que contará con una capacidad de 68,500 asistentes en el recinto de los San Francisco 49ers. Todo está listo para que Bolivia viva una noche de intensidad deportiva y música de primer nivel en esta edición 2026 de la NFL.

