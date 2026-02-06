Autoridad de la ciudad de Posadas, en Argentina, detuvieron a Roberto P. (57 años), propietario del vivero "Lumani" en el Mercado Concentrador. El hombre está acusado de abusar sexualmente de un adolescente de 13 años, filmar las agresiones y amenazar a la víctima con un arma blanca para mantener su silencio.

El "modus operandi": una falsa oferta laboral

Según la denuncia realizada por la madre de la víctima, el acusado se ganó la confianza de la familia presentándose como un vecino amable. Bajo la excusa de ofrecerle un trabajo cargando frutas y verduras para que el menor pudiera comprarse un celular, el hombre comenzó a llevarlo al Mercado Concentrador y, posteriormente, a su domicilio particular.

La familia relató que los abusos habrían comenzado en diciembre y se repitieron en reiteradas ocasiones (la denuncia menciona entre tres y más de diez veces). En estos encuentros, el sospechoso habría filmado y fotografiado los ataques, utilizando luego ese material y un cuchillo para extorsionar al niño y evitar que hablara.

El lugar donde trabajaba el acusado. Foto: El Territorio.

Detención y cierre del comercio

El calvario salió a la luz el pasado jueves, cuando el menor, alentado por un primo, se animó a contar lo sucedido. Ese mismo día, la familia enfrentó al agresor en las inmediaciones del Mercado Concentrador. Al verse acorralado, Roberto P. intentó huir y destruir su teléfono celular, pero fue reducido por los familiares y entregado a los efectivos de la Comisaría 17a.

Ante la gravedad del hecho, el Instituto de Macroeconomía Circular (IMaC) emitió un comunicado oficial anunciando la desafectación definitiva del vivero Lumani. Las autoridades del Mercado aclararon que, si bien el hombre trabajaba allí, los abusos habrían ocurrido fuera del predio.

El hombre fue detenido tras la denuncia. Foto: La Voz de Misiones.

La sombra de una red delictiva

La investigación, ahora en manos del Juez Miguel Mattos (Juzgado de Instrucción Siete), ha tomado un rumbo más amplio. Existen fuertes sospechas de que el detenido integre una red de material de abuso sexual infantil.

Peritaje clave: El celular del acusado, aunque dañado, fue secuestrado y será analizado por la Fiscalía Especializada en Ciberdelitos.

Perfiles falsos: La madre denunció que el hombre utilizaba cuentas falsas en redes sociales para contactar a otros menores en Posadas.

Insistencia: Tras dejar de asistir al vivero, el acusado enviaba mensajes insistentes alegando que el chico "necesitaba una figura paterna".

El viernes por la mañana, los exámenes clínicos confirmaron el abuso. Se espera que el menor declare próximamente en Cámara Gesell. Mientras tanto, Roberto P. permanece alojado en la dependencia policial a la espera de su indagatoria formal, que se realizaría en los próximos días. La familia, por su parte, manifestó que se encuentra buscando asistencia psicológica particular ante la falta de apoyo oficial inmediato.

Con información de TN, El Territorio y La Voz de Misiones.

Mira la programación en Red Uno Play