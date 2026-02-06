TEMAS DE HOY:
Héroe entre las llamas: rescata a tres personas de un auto en llamas tras accidente

Un hombre protagonizó un acto heroico tras sufrir un grave accidente: logró rescatar a tres pasajeros atrapados en un auto en llamas antes de que el fuego lo consumiera por completo.

Silvia Sanchez

06/02/2026 13:45

Hombre enfrenta el fuego para rescatar a pasajeros atrapados. Imagen captura de video.
Un hombre compartió recientemente un video de un accidente de tránsito ocurrido el año pasado, en el que su vehículo se estrelló contra una cerca y comenzó a incendiarse en cuestión de segundos.

A pesar del impacto y del peligro inminente, el conductor logró salir del automóvil y regresar de inmediato para rescatar a tres pasajeros atrapados en el asiento trasero.

Actuó en segundos

Las imágenes muestran cómo, tras salir del vehículo, la puerta se cierra y el humo empieza a cubrir la escena.

Sin dudarlo, el hombre regresa, pide ayuda y, junto a dos personas que se encontraban en el lugar, logra romper el vidrio del auto para liberar a los pasajeros.

Gracias a su rápida reacción, tres personas pudieron escapar antes de que las llamas se propagaran.

Una tragedia que no pudo evitarse

Pese al heroico rescate, el copiloto no logró sobrevivir al accidente, lo que convirtió el hecho en una historia marcada por el dolor y el coraje.

La publicación generó miles de reacciones y mensajes de admiración, destacando el valor del conductor en una situación límite.

Reconocimiento en redes

Usuarios calificaron al protagonista como un “héroe sin capa” y resaltaron la importancia de mantener la calma en emergencias.

El video no solo muestra una escena impactante, sino también el poder de la solidaridad humana en momentos extremos.

