TEMAS DE HOY:
Detención Preventiva Caso maletas Llallagua

33ºC Santa Cruz de la Sierra

15ºC La Paz

26ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

No era su hora: padre e hijo se salvan tras la caída de una palmera en Valencia

Un padre y su hijo escaparon por segundos de una tragedia luego de que una palmera se desplomara por los fuertes vientos causados por la borrasca Leonardo en Valencia.

Silvia Sanchez

06/02/2026 13:39

Padre e hijo se salvan tras la caída de una palmera. Imagen Noticias Ciudadanas.
España

Escuchar esta nota

Un padre y su hijo lograron apartarse justo a tiempo cuando una palmera se desplomó a escasos metros de ellos, en medio de las intensas ráfagas de viento que azotan a Valencia, en España.

El impactante momento quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Se salvaron por segundos

En las imágenes se observa cómo ambos caminaban tranquilamente por la zona cuando, de manera repentina, el árbol comienza a inclinarse.

Al notar el peligro, reaccionan de inmediato y se alejan segundos antes de que la palmera caiga con fuerza sobre el pavimento.

De haber tardado un instante más, el desenlace habría sido trágico.

Borrasca Leonardo golpea a España

El incidente ocurrió en el contexto del paso de la borrasca Leonardo, un fenómeno meteorológico que ha provocado lluvias intensas, vientos fuertes y alertas en varias comunidades del país.

Las autoridades meteorológicas mantienen avisos activos y recomiendan extremar precauciones, especialmente en zonas arboladas y espacios abiertos.

Llamado a la prevención

Tras el hecho, vecinos y usuarios en redes pidieron mayor revisión del estado de árboles y palmeras en áreas urbanas para evitar accidentes.

Mientras tanto, la historia de este padre y su hijo se suma a los llamados “milagros urbanos”: instantes donde una reacción a tiempo marca la diferencia entre la vida y la tragedia.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD