Un padre y su hijo lograron apartarse justo a tiempo cuando una palmera se desplomó a escasos metros de ellos, en medio de las intensas ráfagas de viento que azotan a Valencia, en España.

El impactante momento quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Se salvaron por segundos

En las imágenes se observa cómo ambos caminaban tranquilamente por la zona cuando, de manera repentina, el árbol comienza a inclinarse.

Al notar el peligro, reaccionan de inmediato y se alejan segundos antes de que la palmera caiga con fuerza sobre el pavimento.

De haber tardado un instante más, el desenlace habría sido trágico.

Borrasca Leonardo golpea a España

El incidente ocurrió en el contexto del paso de la borrasca Leonardo, un fenómeno meteorológico que ha provocado lluvias intensas, vientos fuertes y alertas en varias comunidades del país.

Las autoridades meteorológicas mantienen avisos activos y recomiendan extremar precauciones, especialmente en zonas arboladas y espacios abiertos.

Llamado a la prevención

Tras el hecho, vecinos y usuarios en redes pidieron mayor revisión del estado de árboles y palmeras en áreas urbanas para evitar accidentes.

Mientras tanto, la historia de este padre y su hijo se suma a los llamados “milagros urbanos”: instantes donde una reacción a tiempo marca la diferencia entre la vida y la tragedia.

Mira la programación en Red Uno Play