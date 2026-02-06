TEMAS DE HOY:
Internacional

EE.UU. realiza ataque contra buque ligado al narcotráfico en el Pacífico, cerca de Colombia

Al menos 119 personas han muerto, desde agosto de 2025, en ataques contra presuntos barcos cargados de drogas como parte de una campaña, denominada 'Operación Lanza del Sur', que según la Administración Trump tiene como objetivo reducir el tráfico de narcóticos.

EFE

06/02/2026 7:35

El ataque ocurrió en aguas internacionales del Pacífico, cerca de Colombia.Captura de video de Comando Sur
Washington, Estados Unidos

EE.UU. realizó  un ataque contra un buque supuestamente operado por organizaciones del narcotráfico en aguas internacionales del Pacífico, cerca de Colombia, y dos tripulantes murieron durante la acción enmarcada dentro de la misión 'Lanza del Sur'.

El Comando Sur de las fuerzas armadas estadounidenses anunciaron el ataque letal con un video publicado en sus redes sociales y confirmaron la muerte de las dos personas a quienes calificaron como "narcoterroristas".

Al menos 119 personas han muerto, desde agosto de 2025, en ataques contra presuntos barcos cargados de drogas como parte de una campaña, denominada 'Operación Lanza del Sur', que según la Administración Trump tiene como objetivo reducir el tráfico de narcóticos.

 

 

 

 

El nuevo ataque contra un buque en el Pacífico sucede después de la visita oficial del presidente colombiano, Gustavo Petro, a Washington, quien se reunió con su homólogo, Donald Trump, luego de las diferencias entre ambos.

La presencia de navíos y aeronaves militares estadounidense en aguas internacionales iniciaron en el Caribe y fueron la previa a la intervención militar del 3 de enero con la que EE.UU. detuvo a Nicolás Maduro en Caracas, para trasladarlo a una cárcel federal de Nueva York.

