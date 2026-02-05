VIDEO | Fingen ser barrenderos y asaltan a dos mujeres en su vivienda; imágenes muestran el modus operandi

Un violento asalto a un domicilio encendió las alertas entre habitantes de la alcaldía Gustavo A. Madero, luego de que tres hombres fingieran ser trabajadores de limpia para ingresar por la fuerza a una vivienda y robar a dos mujeres en la colonia San Juan de Aragón.

Los hechos quedaron registrados por cámaras de seguridad, donde se observa a los sujetos portando uniformes similares a los del servicio de aseo de la Ciudad de México. De acuerdo con las imágenes, los hombres permanecieron varios minutos en la zona aparentando barrer la banqueta y vigilar el entorno, sin levantar sospechas entre vecinos y transeúntes.

El ataque ocurrió cuando una mujer regresaba a su domicilio y abrió la puerta de su vivienda. En ese momento, fue interceptada por la espalda por dos de los sujetos, quienes la sometieron con violencia y la obligaron a ingresar al inmueble. Ya en el interior, un tercer agresor se unió al asalto.

Según se observa en el video, los delincuentes amenazaron a la víctima con lo que parecía ser un arma de fuego y realizaron un saqueo aprovechando la superioridad numérica y el factor sorpresa. Tras sustraer diversas pertenencias, los agresores escaparon del lugar.

Autoridades señalaron que se trató de un asalto planeado, en el que la suplantación de identidad fue clave para cometer el delito. El material audiovisual ya circula en redes sociales, generando alarma entre los habitantes de la zona, quienes temen que actividades cotidianas, como los trabajos de limpieza urbana, sean utilizadas como fachada para cometer ilícitos.

A continuación, el video:

