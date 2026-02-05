Joven queda en coma tras brutal golpiza y el agresor es puesto en libertad

José A. Ll., de 26 años, se debate actualmente entre la vida y la muerte en una unidad de cuidados intensivos tras ser agredido por un allegado. El incidente ocurrió en una plaza del Barrio Dulce Hogar, en la zona de Los Lotes en Santa Cruz, donde una jornada de consumo de alcohol derivó en una violencia desmedida que dejó a la víctima en estado de coma.

La gravedad de las lesiones craneales ha consternado a la comunidad, mientras el responsable del ataque permanece en libertad por disposición judicial.

"A mi hijo le pegó su amigo; quiero justicia porque el juez de la Villa Primero de Mayo lo liberó", denunció desesperada la madre de la víctima ante los medios locales.

El entorno familiar desmiente las versiones de un supuesto intento de robo y atribuye el desenlace a una discusión que escaló de forma irracional. "Mi hijo tiene dos hijas, una de 9 años y otra de 10 meses; pido ayuda económica y justicia", sentenció la progenitora, enfatizando que el agresor dejó a un padre joven al borde de la muerte.

